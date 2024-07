La “supermaman” caïmanaise remporte l’argent lors de son premier concours de bodybuilding

Cayman Compass

Alors que certains s’entraînent toute l’année pour les compétitions de bodybuilding, Jaimi-Leigh Jenner, des îles Caïmans, est montée sur scène pour la première fois après seulement quelques mois d’entraînement intensif, après avoir donné naissance à son deuxième enfant.

“J’ai commencé à m’entraîner avec Troy [Thornton] lorsque j’avais environ sept mois de grossesse, après avoir donné naissance à mon petit garçon”, a expliqué Jaimi-Leigh Jenner au Compass.

Bien que confrontée à une concurrence de haut niveau lors du Fitness, Muscle, Glamour (FMG) Dallas Show le dimanche 14 juillet, Jenner a terminé à la deuxième place contre 20 autres femmes lors de son premier show de bodybuilding.

Sa place sur le podium dans la catégorie bikini modal est le fruit de nombreux sacrifices et de journées difficiles, se souvient-elle, en particulier pour jongler avec sa vie de famille.

“Je savais que c’était quelque chose que je voulais faire”, a-t-elle déclaré, tout en admettant que “cela n’allait pas être facile”.

“Il faut se lever tôt, se coucher tard et se dépasser… Il faut vraiment avoir l’état d’esprit, être discipliné pour se lever tous les jours et travailler le plus dur possible tout en s’assurant que l’on s’occupe aussi de sa famille.

Mme Jenner est reconnaissante à son mari, Damenian Maxwell, qui a lui aussi connu le succès dans le bodybuilding.

Elle a noté que, parce qu’il comprenait les exigences du sport, il s’est occupé des enfants pour lui permettre de poursuivre ses rêves, bien qu’elle soit restée une mère active.

“Max est un père incroyable, et le fait qu’il ait déjà participé à des compétitions et qu’il ait si bien réussi l’a certainement aidé à comprendre ce que je devais faire pour atteindre mes objectifs, et il m’a beaucoup soutenue”, a-t-elle déclaré. “C’était une grande transition pour notre famille, et je ne dirai pas que c’est facile. Ce n’est pas pour les âmes sensibles. Le bodybuilding est un sport extrême, il faut le rappeler aux gens”.

Jaimi-Leigh Jenner et son mari Damenian Maxwell

Bien que ce sport présente des défis, Jenner a réussi à décrocher une médaille d’argent de supermaman – une médaille gagnée sur les nerfs et sans attentes, en précisant qu’elle se concentrait simplement sur le fait de donner le meilleur d’elle-même.

“Une fois que j’ai vu les chiffres et le nombre de concurrents, je me suis dit que la compétition allait être difficile parce que tout le monde donne le meilleur de lui-même et que toutes les filles ont travaillé très dur”, a-t-elle déclaré. “Je ne me suis pas fait d’illusions sur la façon dont les choses allaient se dérouler, je me suis simplement mise dans la meilleure position possible.

Prioriser le temps pour soi en dehors de la maternité

En dehors de la préparation de son corps pour la compétition, Jenner a déclaré que le fait d’aller à la salle de sport lui a également été bénéfique à d’autres égards, et elle encourage tout particulièrement les mères à prendre leur santé mentale au sérieux.

“En tant que mère, vous devez vraiment vous accorder du temps en dehors de la maternité, afin de vous montrer et d’être la meilleure mère, la meilleure épouse, la meilleure personne possible pour nourrir votre famille et continuer à aller de l’avant”, a-t-elle déclaré.

“Vous devez construire votre famille et, pour ce faire, vous devez être forte mentalement et physiquement, mais cela commence d’abord par le mental”, ajoutant que l’exercice physique est un bon moyen de prévenir les problèmes de santé mentale.

Sept femmes sur dix sont touchées par la dépression postnatale, qui peut durer de quelques jours à plus d’un an. La recherche montre également que les personnes qui font régulièrement de l’exercice ont une meilleure santé mentale et un meilleur bien-être émotionnel.

“L’exercice est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé mentale, pas seulement du point de vue de l’esthétique, de l’apparence physique, mais simplement pour les avantages que vous tirez du fait de bouger votre corps et de rester actif”, a ajouté Mme Jenner.

“Sortir de chez soi et avoir quelque chose à faire, se concentrer sur soi parce qu’on vient de traverser une épreuve, donner de la vie.

Il ne fait aucun doute que Jenner pourrait motiver de nombreuses autres mères à suivre une voie similaire, et elles auront d’autres occasions d’être inspirées à l’avenir, car elle a laissé entendre que son temps de compétition ne faisait que commencer.

“J’ai bien l’intention de participer à nouveau à des compétitions”, a-t-elle déclaré. “La deuxième place est une réussite incroyable pour ma première compétition et je dois remercier beaucoup de gens pour cela, mais la deuxième place signifie qu’il y a de la place pour l’amélioration.

Elle a remercié son entraîneur, Troy, Lynn Green du Posing Institute, et son mari pour leur aide dans son parcours vers sa première compétition de bodybuilding et, par extension, vers une médaille.

