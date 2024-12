La transat Jacques Vabre devient la transat Café l’Or

Changement de nom au programme. Exit la transat Jacques Vabre. Bienvenue à la transat Café l’Or. En 2025, c’est sous ce nom que la course nautique sera à nouveau accueillie dans la baie de Fort-de-France.

Tous les deux ans, c’est l’événement du monde de la voile du Havre à Fort-de-France. Pour l’arrivée de la transat, les yeux sont braqués sur la Martinique. Même arrivée que lors du dernier cru et on reste toujours au rayon café. La transat Jacques Vabre change de nom. Il faudra désormais l’appeler la transat Café l’Or. Une transat trentenaire puisqu’elle a soufflé ses trente bougies en 2023. En 1993, la course à la voile se lance du Havre comme les éditions qui suivront. En revanche, pour donner un sens à la transat Jacques Vabres des régions incontestablement connues pour avoir une histoire profonde avec le café sont choisies comme site d’arriver. Il s’agissait de ressusciter les routes du café. Avant la Première Guerre mondiale, Le Havre était le premier importateur de café en Europe. Tous les deux ans depuis 1995, la transat en double a connu divers ports d’arrivée, Colombie, Brésil, Costa Rica et bien évidemment la Martinique. En novembre 2025, c’est encore Fort-de-France qui accueillera les concurrents de la transatlantique.

600 000 visiteurs passent par le village

En octobre, la Martinique fera partie de la fête lors du village installé au Havre pour l’occasion. Une façon pour le comité du tourisme de mettre encore en lumière l’île. Pas moins de 600 000 visiteurs fréquentent le village du départ.

S’il y a un village au départ, un autre village s’installera à l’arrivée à Fort-de-France. Les détails doivent être réglés au cheveu près. L’arrivée de la transat Café l’Or coïncide avec le début de la saison des croisières. « Ce sont des choses qui doivent être organisées et très bien gérées. On y veille très sérieusement », explique Bruno Brival, le directeur général du CMT.

Il affirme que le coup de projecteur sur la Martinique en tant que port d’arrivée contribue formidablement à la réputation de l’île. « Presque 150 pays voient la Transat. C’est énorme en termes de visibilité. C’est une visibilité que l’on ne peut pas se payer facilement. »

En plus de cette publicité considérable, s’ajoute le flot des visiteurs. « Des équipes viennent accompagnées pour le soutien sportif. Cela représentait entre 1800 et 2000 nuitées sur le territoire. »

L’arrivée de la transat Café l’Or arrive en novembre. Or, dans le domaine du tourisme, il s’agit du début de la haute saison. « En novembre et décembre, vous avez une très belle visibilité, cela permet d’avoir des réservations et de renforcer sa notoriété. » Selon Bruno Brival, l’équivalent d’une campagne de publicité pour la Martinique ayant les mêmes retombées que la transat s’élèverait à plus de 60 millions d’euros. Le but avoué du CMT est de pérenniser cette arrivée à Fort-de-France.

Laurianne Nomel

