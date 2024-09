La transformation de l’éducation dans les Caraïbes au cœur du prochain symposium

Dominica News Online –

Les systèmes éducatifs des Caraïbes et les questions liées à l’inégalité et aux méthodologies dépassées sont à l’ordre du jour du symposium régional et du dialogue politique sur la transformation de l’éducation. L’événement, qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2024 à l’hôtel Ritz-Carlton dans les îles Caïmans, verra d’importantes parties prenantes régionales se réunir pour explorer les moyens d’améliorer les prestations éducatives.

Organisé par la Banque de développement des Caraïbes (CDB) en partenariat avec le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), la Commission de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et l’Université des Indes occidentales, le symposium réunira un groupe diversifié de participants, notamment des ministres de l’éducation, des éducateurs, des décideurs politiques, des représentants de la jeunesse, des enseignants, des organisations de la société civile et des groupes de développement social.

Carla Barnett, secrétaire générale de la CARICOM, a qualifié l’éducation dans la région de “question cruciale”, ajoutant : “Nous soulignons la valeur d’une approche de la transformation de l’éducation par l’ensemble de la société”.

Avec une participation prévue de plus de 150 personnes, le symposium se penchera sur des stratégies innovantes visant à repenser les méthodes d’enseignement, à élargir l’accès à l’éducation et à cultiver un leadership efficace dans les secteurs de l’éducation et de la formation. Les discussions s’articuleront autour de cinq thèmes principaux : la création d’environnements d’apprentissage inclusifs, équitables, sûrs et sains ; le développement de compétences pour la vie, le travail et le développement durable ; le rôle des enseignants et de la profession enseignante ; les progrès de l’apprentissage et de la transformation numériques ; et le financement de l’éducation.

S’alignant sur les priorités établies lors du Sommet mondial sur la transformation de l’éducation de 2022, l’ordre du jour se concentrera sur la transformation du leadership, la modernisation des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, et l’augmentation de la portée de l’éducation.

Le président par intérim de la CDB, M. Isaac Solomon, a déclaré : “La CDB s’est engagée à faire progresser l’éducation en tant que pierre angulaire du développement régional. Ce symposium représente pour nous un moment charnière pour aborder les défis critiques auxquels sont confrontés nos systèmes éducatifs et pour conduire un changement transformateur. En réunissant les principales parties prenantes, nous visons à élaborer des stratégies réalisables qui garantiront que nos systèmes éducatifs sont plus inclusifs, plus équitables et mieux préparés pour l’avenir”.

L’événement de trois jours se terminera par la formulation d’une feuille de route collaborative pour la transformation de l’éducation, connue sous le nom d’Agenda pour l’action. Ce document jettera les bases des initiatives en cours visant à améliorer les résultats de l’éducation dans l’ensemble de la région des Caraïbes.

Selon le directeur général de la Commission de l’OECO, Son Excellence le Dr Didacus Jules, il s’agit là d’un objectif de longue haleine.

“Au cours des 40 dernières années, les efforts visant à transformer l’éducation dans les Caraïbes n’ont connu qu’un succès limité, ne parvenant pas à remodeler fondamentalement le système… Cette conférence est une occasion opportune de faire face à cette crise et de tracer une voie décisive pour repenser et transformer l’éducation dans les Caraïbes”, a déclaré M. Jules.

J’aime ça : J’aime chargement…