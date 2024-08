La vie

Un cinéaste commémore l’ouragan Ivan en présentant son film aux îles Caïmans

Pour commémorer le 20e anniversaire de l’ouragan Ivan, le court métrage primé ” Ivan “, écrit et réalisé par le cinéaste caïmanais Jazz Pitcairn, sera présenté en avant-première au Camana Bay Cinemas le mois prochain.

L’avant-première du 13 septembre comprendra deux projections exclusives à 19 heures et 20 heures au Camana Bay Cinema.

Elles seront suivies d’une vidéo sur les coulisses du film et d’une séance de questions-réponses avec Pitcairn, la productrice Nikkia Moulterie et la star du film, Sasha Lane.

Une scène du film “Ivan”, avec les actrices Sasha Lane et Tru Thompson. – Photos : Fournies

Ivan, qui a fait ses débuts sur la scène internationale en 2023, raconte les événements marquants de l’ouragan Ivan, qui a dévasté les îles Caïmans en septembre 2004.

Il emmène les spectateurs dans un voyage émotionnel où l’on découvre l’amour, la force et le courage d’une mère au milieu d’un désastre. Le film sensibilise également à l’impact croissant du changement climatique et aux communautés sous-représentées des Caraïbes qu’il affecte le plus.

“J’espère qu’Ivan servira à la fois de rappel et d’hommage à l’endurance et à l’unité du peuple caïmanais”, a déclaré M. Pitcairn au Cayman Compass.

Jazz Pitcairn

“Je veux que le public se reconnaisse dans cette histoire et se sente profondément lié à notre histoire et à notre culture”, a-t-elle ajouté.

Et d’ajouter : “À travers Ivan, j’espère susciter une conversation sur le pouvoir de la communauté et l’importance de la résilience. Je souhaite que les Caïmanais quittent le théâtre en se sentant renforcés par notre histoire commune et motivés pour continuer à construire ensemble un avenir plus fort.

La production a impliqué quelque 35 Caïmanais dans la distribution et l’équipe de tournage. Depuis sa sortie, le film a été accepté dans plusieurs festivals de films qualifiés pour les Oscars et a remporté des prix, notamment celui de la meilleure musique pour un film international au Garden State Film 2024 Festival.

Il a également été nommé en 2023 pour un Hollywood Music in Media Award pour la meilleure musique dans un court métrage (live action).

Du scénario à l’écran, Pitcairn a déclaré que chaque moment a été “un travail d’amour, et voir le film trouver un écho auprès du public, en particulier ici à Cayman, est un rêve devenu réalité”.



Pour Mme Pitcairn, partager “Ivan” avec le public caïmanais est “la partie la plus importante de ce voyage”.

Le film est un hommage à “la résilience du peuple caïmanais”. Il ne s’agit pas seulement d’une histoire de survie, mais d’une célébration de notre communauté, de notre force et de notre esprit… J’espère qu’il trouvera un écho profond auprès de tous ceux qui le verront”, a-t-elle déclaré.

Il est prévu de développer un long métrage basé sur “Ivan”, a déclaré Mme Pitcairn, ajoutant qu’elle cherchait des financements pour ce projet.

L’avant-première débutera à 18 heures avec une célébration exclusive sur le tapis rouge à Abacus à Camana Bay.

Pour obtenir des billets et de plus amples informations, consultez le site web du film ou EventPro.

