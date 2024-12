L’aéroport Aimé-Césaire a inauguré deux nouvelles destinations : Trinidad-and Tobago et la Barbade

Welcome home pouvait on lire sur les kakémonos mis en place à l’aérogare régionale de l’aéroport Aimé-Césaire. En bon Français, la bienvenue était souhaitée aux passagers du vol inaugural provenant de Trinidad-and-Tobago. L’aéroport de Fort-de-France cèle là un solide partenariat avec la compagnie Caribbean Airlines.

Ce mardi 3 décembre, un avion de la compagnie aérienne caribéenne posait ses roues pour la première fois en Martinique. Cette première fois marque le début d’un intense échange aérien avec la Martinique, Trinidad-and-Tobago et la Barbarde.

Ballet traditionnel, goodies et discours ont accompagné à l’arrivée ce vol inaugural. La vice présidente de la Chambre de commerce et de l’industrie souligne l’opportunité économique qu’offre cette nouvelle liaison : « Avec cette desserte, le ciel de la Caraïbe s’ouvrira davantage encore pour les entreprises martiniquaises et aussi pour les entreprises trinidadiennes. Nous souhaitons qu’elle favorise les échanges fructueux et durables pour enrichir nos connaissances mutuelles. »

La Martinique sera desservie quatre fois par semaine par un vol de 70 places. La volonté de la Samac (Société aéroport Martinique Aimé Césaire) est de pérenniser cette ligne. Nathalie Sébastien, présidente du directoire de la Samac envisage des objectifs chiffrés : « Le but est d’avoir un taux de remplissage d’au moins 85% pour que la liaison soit rentable et qu’elle puisse s’inscrire dans la durée. » Trinidad-and-Tobago est désormais à portée de vol. Il suffira d’ 1h18 pour rallier Port of Spain.

Quatre vols hebdomadaires

Il aura fallu sept ans pour que cette desserte se mette en place. « Cela a commencé par des échanges avec le PDG de Caribbean Airlines. Après le Covid, nous sommes passés à des choses beaucoup plus concrètes dans le cadre de la stratégie territoriale de la Martinique. Un travail de longue haleine qui était nécessaire parce qu’aujourd’hui, il est extrêmement difficile de pouvoir se déplacer dans la Caraïbe. »

« Un moment historique », selon de PDG de Caribbean Airlines, Garvin Medera. « Nous célébrons plus qu’une nouvelle desserte, nous célébrons le début d’une connexion renouvelée entre nos îles et nos habitants. »

Randall Mitchel faisait également partie de la délégation du vol inaugural. Le ministre du Tourisme de Trinidad-and-Tobago a prêché pour sa paroisse en invitant les Martiniquais à découvrir son pays, sa riche gastronomie ainsi que les vivaces couleurs du carnaval trinidadien. « Cette desserte représente une nouvelle ère de l’unité Caribéenne. Francophones, anglophones et néerlandophones des Antilles sont désormais connectés », affirme-t-il.

A peine mise en place, la desserte connaît déjà du succès. Le premier vol reliant Port of Spain et Fort-de-France est complet.

Laurianne Nomel

