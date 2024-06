L’ambassade des États-Unis soutient l’amélioration du transport aérien régional

L’ambassadeur des États-Unis à la Barbade et dans les Caraïbes orientales, Roger Nyhus, a annoncé aujourd’hui que l’ambassade de Bridgetown avait formé un groupe de travail sur l’aviation afin de soutenir l’amélioration du transport aérien et le développement économique dans la région.

L’ambassadeur Nyhus a constitué ce groupe d’experts de l’ambassade en matière d’aviation et de développement économique à la suite de ses discussions avec les sept premiers ministres de la Barbade et des Caraïbes orientales.

“Nous envisageons des Caraïbes dynamiques et interconnectées où l’amélioration de la connectivité aérienne est la pierre angulaire de la prospérité et du développement équitable”, a déclaré l’ambassadeur Nyhus. “L’absence d’un réseau de transport aérien inter-îles robuste et économique entrave la croissance économique et la durabilité de la Barbade et des Caraïbes orientales. Le groupe de travail sur l’aviation de l’ambassade des États-Unis a l’intention de faire appel au meilleur du secteur américain de l’aviation en réunissant des experts et en collaborant avec des partenaires locaux pour trouver des moyens concrets de rendre plus facile et, espérons-le, plus économique, le transport aérien dans la région. La qualité du transport aérien devrait être une attente pour tous les habitants et toutes les entreprises de la région”.

L’ambassadeur Nyhus a organisé une table ronde sur le thème “Pathways to Improving Intra-Regional Air Transport Connectivity in the Caribbean – Industry Perspectives” le 23 mai, dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, à Bridgetown. Le panel était composé d’experts de l’industrie et d’autres leaders de la région et de la communauté de l’aviation qui ont discuté des questions clés pour améliorer les liaisons aériennes régionales dans les Caraïbes, y compris la libéralisation des accords de services aériens, l’engagement du secteur privé dans l’expansion des compagnies aériennes, la création d’un environnement de coûts compétitif et la lutte contre les taxes et les frais élevés.

Il a également salué l’événement de la CNUCED comme une plate-forme essentielle pour créer une voie vers davantage d’itinéraires aériens multi-destinations et multi-pays qui sont cruciaux pour les secteurs du tourisme et du commerce dans les Caraïbes.

Lancement du groupe de travail sur l’aviation de l’ambassade des États-Unis

L’ambassadeur Nyhus a créé le groupe de travail sur l’aviation de l’ambassade des États-Unis après ses premières discussions avec les premiers ministres, les présidents, les gouverneurs généraux et les ministres des affaires étrangères des sept pays des Caraïbes orientales.

Le groupe de travail sur l’aviation a pour objectif d’analyser les défis de longue date qui entravent le développement de liaisons aériennes efficaces et fiables entre les pays des Caraïbes orientales et de proposer des solutions et des initiatives du secteur privé américain afin d’améliorer et de développer le secteur de l’aviation dans les Caraïbes orientales.

“La conférence de la CNUCED a été un excellent point de départ pour les États-Unis, qui ont pu réunir l’équipe de leur groupe de travail sur l’aviation et des dirigeants de l’industrie pour discuter de la promotion de l’engagement du secteur privé, de la revitalisation de la participation du gouvernement et de la suppression des obstacles bureaucratiques aux voyages régionaux.

L’ambassadeur Nyhus, ancien PDG d’une société de conseil qui a conseillé des entreprises de premier plan dans le domaine du voyage et du tourisme, entre autres secteurs, a 20 ans d’expérience dans le conseil aux grandes compagnies aériennes américaines et internationales, notamment Alaska Airlines et Hainan Airlines.

