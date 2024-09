L’atelier des chorales d’étudiants s’achève sur une note positive avec un concert

St. Lucia Times

Tony Nicholas

Un atelier intense de chant et de chorale de dix jours s’est achevé jeudi par un concert au Centre culturel national.

L’atelier a débuté le 26 septembre, attirant des élèves du primaire, du secondaire et du supérieur.

Il est le fruit d’une collaboration entre l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela, le ministère du tourisme, de l’investissement, des industries créatives, de la culture et de l’information, la fondation musicale de la fondation Simon Bolivar, El Sistema et la chorale nationale des écoles mixtes.

Les animateurs étaient Rafael Espinoza et Genaro Andres Quintana, maîtres vénézuéliens spécialistes de la technique vocale et du chant, et le formateur vocal et chef de chœur Robert Rene de Sainte-Lucie.

Les parents, les élèves et plusieurs dignitaires étaient présents au concert de jeudi.

Public lors du concert des élèves

Parmi eux, l’ambassadeur désigné de la République bolivarienne du Venezuela, Son Excellence Leiff Liubliana Escalona Barrueta, Son Excellence l’ambassadeur du Mexique Luis Manuel López Moreno, et la gouverneure générale émérite, Son Excellence Dame Pearlette Louisy.

Guibion Ferdinand, secrétaire parlementaire au ministère du tourisme, faisait partie des représentants du gouvernement présents et a salué la collaboration fructueuse de l’initiative.

“C’est vraiment un témoignage du pouvoir des expressions créatives”, a déclaré M. Ferdinand. “Nous avons ici une façon très particulière de montrer notre talent et de communiquer avec le monde”, a-t-il ajouté.

Il a attribué ce caractère unique aux échanges culturels de Sainte-Lucie avec l’Amérique latine au sud et à notre relation étroite avec les territoires français au nord.

Les spectacles de la soirée reflétaient certaines de ces nuances culturelles.

La chorale des écoles primaires a été la première à chanter avec enthousiasme une chanson folklorique congolaise et une chanson traditionnelle sud-africaine.

Ils ont terminé par un vibrant medley folklorique caribéen.

Les voix de la chorale des écoles secondaires étaient angéliques lorsqu’elles ont interprété le “Gloria – Athos Palma” et le chant spirituel de Wolfgang Kelbers, “Good News”.

La soirée s’est terminée en apothéose avec la chorale des écoles nationales combinées qui a fait vibrer la salle avec des medleys de louange et de calypso.

Robert Rene, très animé, a remercié les parents non seulement d’être venus ce soir-là, mais aussi d’avoir permis à leurs enfants de participer à la formation.

Il a également remercié l’archidiacre Glasgow de l’église anglicane Holy Trinity d’avoir utilisé l’annexe de l’église pour la formation.

L’annexe anglicane, a révélé M. Rene, a également accueilli la chorale des écoles nationales depuis sa création en 2021.

Il a déclaré que la chorale avait attiré des élèves de Dennery à Gros Islet, et il les a assurés qu’un appel serait bientôt lancé pour les élèves du sud de l’île.

