Le “Bwa Denn” de Secret Bay, ouvert au public à partir d’aujourd’hui

Dominica News Online ,

Bwa Denn, la nouvelle attraction de Secret Bay, ouvre ses portes au public aujourd’hui, après une ouverture officielle le 29 juin 2024. Le directeur général Craig Sands décrit Bwa Denn comme un lieu polyvalent et respectueux de l’environnement pour divers événements. Cette expérience culturelle immersive offre une variété de services tels que la nourriture, l’art, la vente au détail, le fitness, une brasserie de kombucha et une galerie d’art. La structure à deux niveaux de Bwa Denn se concentre sur la galerie d’art, qui présente une collection de plus de 100 œuvres d’art des Caraïbes et d’Amérique latine et rend hommage à l’artiste dominicain Earl Etienne.

La galerie d’art, dont le conservateur est Aaron Hamilton, proposera à la vente des œuvres en rotation qui mettent en valeur la diversité culturelle de la région. La mission de la galerie est de promouvoir le talent artistique de la Dominique et de mettre en valeur son identité culturelle.

En outre, le Bwa Denn comprend un restaurant gastronomique, un bar, une microbrasserie, une salle de réunion, un centre de remise en forme, un mini théâtre et une cave à vin. Le salon sur le toit et la salle à manger offrent une vue sur l’océan et un concept unique de restauration “sans menu”. La brasserie kombucha est spécialisée dans les thés fermentés localement et infusés avec des fruits, des fleurs et des herbes.

Bwa Denn, situé dans la forêt tropicale et surplombant la mer des Caraïbes, reflète l’engagement du complexe en faveur d’un luxe durable et d’expériences immersives pour les clients.

J’aime ça : J’aime chargement…