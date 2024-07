Le CARICOM félicite les Bahamas à l’occasion du 51ème anniversaire de leur indépendance

Secrétariat de la CARICOM –

La secrétaire générale de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Mme Carla Barnett, a salué les Bahamas comme ” un exemple de développement socio-économique remarquable dans la région “, alors que l’État membre marque son 51e anniversaire d’indépendance le 10 juillet 2024.

Dans un message transmettant les félicitations de la Communauté au Premier ministre du Commonwealth des Bahamas, M. Philip Davis, Mme Barnett a salué “l’esprit indomptable” du pays, qui a su se relever de ses échecs et aller de l’avant.

Elle a également salué le rôle joué par ce pays sur la scène multilatérale pour défendre les intérêts de la CARICOM sur des questions telles que le changement climatique, les droits de l’homme et la crise multiforme qui sévit en Haïti. “Il s’agit de questions prioritaires pour la région et les Bahamas ont contribué de manière significative à faire avancer les positions de la Communauté grâce à leurs activités de plaidoyer”, a déclaré le Dr Barnett dans son message.

Voir le message complet :

Au nom de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), je vous adresse mes sincères félicitations, ainsi qu’au gouvernement et au peuple du Commonwealth des Bahamas, à l’occasion du cinquante et unième anniversaire de l’indépendance du pays, célébré sous le thème “Un peuple : Unis dans l’amour et le service”.

Depuis leur indépendance, les Bahamas se sont imposées comme un exemple de développement socio-économique remarquable dans la région et ont fait preuve d’un esprit indomptable pour se remettre des échecs et aller de l’avant.

Au nom de la Communauté, j’exprime ma sincère reconnaissance aux Bahamas pour leur rôle de chef de file dans l’arène multilatérale sur des questions telles que le changement climatique, les droits de l’homme et la crise multiforme qui frappe notre nation sœur, Haïti. Il s’agit de questions prioritaires pour la région et les Bahamas ont contribué de manière significative à faire avancer les positions de la Communauté par leur action de plaidoyer.

Il est tout à fait approprié que la Communauté ait approuvé le choix des Bahamas pour accueillir le bureau régional du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, compte tenu de leur rôle historique en tant que premier État membre de la CARICOM à siéger au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

La Communauté se félicite de la participation active et continue des Bahamas, sous votre direction, et se joint au gouvernement et au peuple du Commonwealth des Bahamas pour célébrer votre cinquante et unième anniversaire de l’indépendance et vous adresse ses vœux de succès, de paix et de prospérité”.

