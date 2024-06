Le Centre Alpha inaugure la semaine de célébration de son 50e anniversaire

Dominica News Online – (Nouvelles de la Dominique en ligne)

Le lundi 24 juin 2024, le Centre Alpha, école pour enfants handicapés, a lancé sa semaine d’activités de célébration du 50e anniversaire par une cérémonie qui s’est déroulée à l’église paroissiale St Alphonsus.

Son Excellence Sylvanie Burton, présidente du Commonwealth de la Dominique et M. Burton, l’honorable ministre de l’éducation, Mme Octavia Alfred, Mgr William John Lewis, administrateur apostolique du diocèse de Roseau, des fonctionnaires du ministère de l’éducation, des membres (anciens et actuels) du conseil d’administration du Centre Alpha ainsi que des étudiants, du personnel et des parents étaient tous présents pour la célébration de cette étape importante.

La présidente du conseil d’administration, Mme Melena Fontaine, et la ministre de l’éducation, Mme Octavia Alfred, se sont adressées à la cérémonie, soulignant toutes deux les progrès réalisés en Dominique dans le domaine de l’éducation spécialisée.

Mme Fontaine a exprimé sa gratitude à tous les contributeurs qui ont consolidé le chemin du Centre Alpha depuis sa création, mais elle a reconnu la nécessité d’un soutien accru ou d’une expansion dans certains domaines.

“Nous aimerions que davantage de choses soient faites au niveau de la petite enfance, en mettant l’accent sur la collaboration entre les services de santé et d’éducation. L’identification et l’intervention précoces sont indispensables pour traiter les problèmes de handicap et nous aimerions vraiment qu’une attention particulière soit accordée à ce domaine. Il est également nécessaire de fournir des services aux enfants handicapés qui sont confinés chez eux”, a-t-elle fait remarquer.

Mentionnant la participation de la Dominique au projet OECS Pearl visant à sensibiliser le public aux besoins en matière d’éducation spéciale, la ministre Alfred a souligné les projets de l’administration visant à améliorer la trajectoire du système dans le pays.

“Notre politique en matière d’éducation est axée sur le fait qu’aucun enfant ne devrait être privé d’éducation”, a déclaré M. Alfred.

Trois personnes ont été récompensées pour leurs longs états de service au Centre Alpha :

Mme Rhona Fingal (à titre posthume), membre fondateur du centre, en a été la présidente pendant plus de 20 ans. Elle a joué un rôle déterminant dans la supervision de la construction du centre à son emplacement actuel sur McIntyre Lane à Goodwill.

Mme Claudia Bellot a également été un membre fondateur et a occupé le poste de présidente pendant 20 ans. Elle a supervisé l’extension du centre pour y inclure un bureau de directeur, une salle de couture et une salle informatique, financés par le Basic Needs Trust Fund.

Mme Sarah JohnBaptist, qui s’est dévouée en tant qu’enseignante qualifiée pendant 25 ans et a assuré la formation du personnel.

Les autres activités de la semaine sont les suivantes

Mardi 25 juin – Journée portes ouvertes au Centre Alpha, avec une exposition des travaux des étudiants.

Mercredi 26 juin – Journée sportive pour les élèves au Lindo Park

Jeudi 27 juin – Excursion pour les élèves et leurs parents

Vendredi 28 juin – Journée de remise des bulletins scolaires au Centre Alpha

Samedi 29 juin – Dîner d’anniversaire de collecte de fonds à la salle paroissiale de Goodwill

Pour plus d’informations, contactez Melena Fontaine, présidente de l’Association de la Dominique pour les handicapés mentaux, au 613 4683.

