Le chef du MSJ : la criminalité à Trinité-et-Tobago « a dépassé le stade alarmant »

Trinidad and Tobago newsletter

Le leader du MOUVEMENT pour la justice sociale (MJC), David Abdulah, a déclaré que la situation de la criminalité à Trinité-et-Tobago (TT) avait dépassé le stade alarmant.

Il a déclaré que 18 meurtres en quatre jours étaient une « folie » et a appelé le Premier ministre à assumer ses responsabilités et à démissionner de son poste.

« La situation est devenue totalement intenable et nous n’avons reçu aucune assurance ni du haut commandement de la police ni du gouvernement, ni du ministre de la Sécurité nationale, ni du Premier ministre, ni d’autres », a déclaré Abdulah lors de la conférence virtuelle du MSJ du mardi 16 juillet.

Abdulah a rappelé à l’auditoire que le Premier ministre préside le Conseil de sécurité nationale et dispose d’un certain contrôle sur les actions et les politiques de l’État pour lutter contre la criminalité.

L’augmentation du nombre de meurtres d’une année sur l’autre constitue une mise en accusation de la performance de Rowley, a déclaré Abdulah.

« La situation est plus qu’inquiétante et certaines personnes ont peur pour leur vie et les hommes d’affaires sont, bien sûr, préoccupés par leurs moyens de subsistance… Beaucoup envisagent (de le faire) s’ils n’ont pas déjà migré.

« Cela a certainement provoqué une fuite importante de capitaux, ce qui nous a toujours affectés.

« Mais cette fuite de capitaux s’est sans aucun doute accélérée à mesure que les gens déplacent leur argent hors de TT pour le placer (à l’étranger), et ils suivent ensuite cet argent. »

Abdulah s’est entretenu avec Malcolm « Jai » Kernahan, un militant communautaire et ancien dirigeant de l’Union nationale des combattants de la liberté (NUFF). Le NUFF était un groupe révolutionnaire de courte durée, actif au début des années 1970.

Kernahan a déclaré précédemment qu’il avait grandi dans une « famille PNM ».

Lui et Abdulah ont convenu que le gouvernement avait abandonné le développement de l’est de Port-d’Espagne et des communautés voisines, ce qui, selon eux, aurait un effet positif sur le fléau de la criminalité violente.

Depuis le début des années 2000, il fait pression pour que l’Est de Port-d’Espagne soit transformé en une ville patrimoniale en tant que site culturel durable pour les citoyens et pour créer des opportunités économiques en le commercialisant comme un produit touristique.

Kernahan a noté que les gangs criminels ne sont pas une nouveauté à Trinidad, en particulier à Port of Spain et ses environs, rappelant certains qui opéraient à John John, Nelson Street, Duncan Street, Upper George Street, San Juan et de nombreuses autres communautés dans et autour de la capitale, dès les années 1950 et 1960.

« À l’époque, les gangs se battaient avec des machettes, des bouteilles, des poignards, des fusils de chasse artisanaux, et nous nous trouvions dans une situation intenable, comme aujourd’hui. Mais la réponse que nous avons aujourd’hui, je pense, est un peu différente de celle que nous avions à l’époque.

« Objectivement, je pense que les gens ont fait une déclaration à l’État pour dire : « Nous sommes là et nous souffrons. » »

Il a déclaré que l’est de Port of Spain souffrait de promesses non tenues à répétition.

« (Dans le budget national de 2005), le Premier ministre (Patrick Manning) a déclaré East Port of Spain zone de développement spécial.

« Il a ajouté que Laventille et ses environs étaient parmi les zones les plus déprimées du pays, caractérisées par des taux élevés de criminalité et de chômage, et par le fait que de nombreux habitants vivaient dans des conditions insalubres.

« L’est de Port of Spain a donc été déclaré zone de développement spéciale. »

Un an plus tard, le gouvernement a créé la Société de développement de l’Est de Port-of Spain pour faire face aux disparités entre les communautés pauvres.

L’entreprise a organisé 19 consultations avec chaque communauté de l’est de Port of Spain, où les conseils de village, les groupes sportifs et culturels ont partagé leurs points de vue et suggestions.

Un budget de 611 millions de dollars a été élaboré à partir des consultations, dans lequel quelque 4,7 millions de dollars ont été alloués à la planification, aux études et aux relevés; 63 millions de dollars au développement des sports et des loisirs; 135,1 millions de dollars aux « communautés durables »; et 407,8 millions de dollars à un projet intitulé Beetham Urban Village Development Plan.

Cependant, Kernahan a déclaré que la société n’avait reçu que 30 millions de dollars du gouvernement central.

Abdulah est intervenu, soulignant que le pays connaissait un « boom du gaz » au milieu des années 2000.

« En fait, notre revenu national a doublé, voire presque triplé, entre 2000 et 2008-2009 environ », a-t-il déclaré, lorsque les prix du pétrole et du gaz étaient élevés.

C’est également à cette époque que Manning a investi dans des projets d’infrastructure massifs, tels que le Centre diplomatique, la résidence du Premier ministre, l’Académie nationale des arts du spectacle et l’Académie sud des arts du spectacle, entre autres.

« Mais Port-of Spain Est manquait de ressources », a déclaré Abdulah.

« Et c’est là mon principal problème avec les problèmes à East Port of Spain », a répondu Kernahan, notant que le gouvernement aurait pu investir la totalité de la somme du budget de 611 millions de dollars de la société de développement s’il avait pu se permettre de renflouer CL Financial, en utilisant 30 milliards de dollars des contribuables.

« Je dis donc que la disparité dont Manning a parlé dans son discours sur le budget de 2005 n’a jamais été abordée. »

Kernahan a déclaré qu’il comprenait la situation critique des chômeurs, mais qu’il ne prônait pas la violence.

« Je ne suis pas pour les armes à feu, mais quand on y pense, c’est tellement triste que ces jeunes soient obligés de recourir à ce type de comportement. C’est un problème sociologique. Je ne veux pas entrer dans l’aspect policier, mais je pense qu’il faut s’attaquer à l’aspect économique. »

J’aime ça : J’aime chargement…