Le Chlordécone, source de maladies cardiaques

Le Chlordécone n’en finit plus de décliner ses effets secondaires et nocifs pour l’Homme. Une récente étude canadienne démontre le lien entre le pesticide et les maladies cardiaques.

Une étude a soulevé un lien de corrélation entre l’exposition au Chlordécone et un risque accru de maladie cardiaque. En effet, dans une nouvelle étude parue dans la revue scientifique le Journal of Hazardous Materials, les chercheurs ont mis en évidence les risques cardiaques que peuvent encourir les personnes exposées aux

Chlordécone. A la tête de cette étude le guadeloupéen docteur Roddy Hiram, chercheur à l’institut de cardiologie de Montréal. Des chercheurs venus de Guadeloupe, de l’Hexagone et du Canada ont également apporté leur pierre à l’édifice.

Selon l’institut de cardiologie de Montréal, « des recherches antérieures avaient révélé que l’exposition au Chlordécone chez l’humain est associée à une incidence accrue de cancer de la prostate, de troubles de la fertilité, et d’anomalies fœtales et périnatales, mais aucune n’avait jusqu’à présent mesuré l’impact de cette exposition sur la santé cardiaque ». L’institut rappelle que jusqu’ici, les causes de l’arythmie étaient principalement attribuées à l’hypertension artérielle, à l’insuffisance cardiaque, au diabète, aux apnées du sommeil, au tabagisme, aux troubles endocriniens, ainsi qu’à l’abus d’alcool et de drogues.

Cette nouvelle étude démontre que les pesticides peuvent également être une cause d’arythmie, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives en matière de prévention et de traitement de cette condition cardiaque importante. L’étude indique que l’usage et l’exposition au pesticide que des stratégies doivent être mises au point pour traiter les problèmes cardiaques qui en découlent.

L’institut de cardiologie du Canada conclut : « Cette étude souligne l’importance de reconsidérer les politiques de gestion des pesticides et de renforcer les efforts pour prévenir l’exposition au Chlordécone ainsi que d’autres molécules de composition chimique similaire qui, elles, sont encore disponibles sur le marché.”

