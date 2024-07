Le corps sans vie d’une femme abandonné aux éléments pendant l’ouragan Beryl

Jamaica Observer

La maison où vivait Kayon Sterling, l’une des victimes de l’ouragan Beryl, à Green Island.

PAR ANTHONY LEWIS Rédacteur de l’Observer

Le corps sans vie d’une femme abandonné aux éléments alors que Beryl fait rage

GREEN ISLAND, Hanovre – Alors que ceux qui le pouvaient cherchaient à s’abriter à l’intérieur, le corps sans vie de Kayon Sterling était au sol.

Elle a été mortellement frappée par la chute d’un arbre vers 14h30 mercredi, mais avec l’arrivée de l’ouragan Beryl, son corps est resté sur place toute la nuit. Des voisins et des membres de la famille affolés ont finalement retiré son corps jeudi.

Lorsque le Jamaica Observer s’est rendu sur place, Cleveland Thompson, le cousin de Sterling, avait encore du mal à comprendre pourquoi elle était restée dehors. Il est également son propriétaire.

Selon les habitants, Sterling était sortie pour comprendre pourquoi son service Internet avait cessé de fonctionner. Elle est morte sur le flanc d’une colline, à une courte distance de la ligne de service qui mène à sa maison par un chemin de terre.

“Quand j’irai au paradis ou en enfer, je lui demanderai pourquoi elle a dû sortir pour vérifier le câble. Si di wire yah that guh roun’ to her house. Alors, cousine pourquoi tu dois faire le tour de la maison, cousine? Pourquoi doit-elle se lever ?”, a demandé Thompson, dépité, sur un ton rhétorique.

“Seul Dieu peut le dire, et elle aussi. Mais que son âme repose en paix”, a-t-il ajouté.

Selon les habitants, lorsque le vent s’est levé peu après 14 heures, Sterling, qui est employée dans un hôtel, n’a plus eu de réseau et aurait demandé à l’un de ses fils de vérifier ce qui se passait sur Internet. Ce dernier aurait refusé de sortir dans la tempête. Vers 14h30, Sterling est sortie pour enquêter sur le problème lorsqu’elle a été frappée par un arbre déraciné. Elle est décédée sur le coup.

Sterling, employée d’un hôtel, était l’une des nombreuses personnes qui louaient des logements sur plusieurs hectares de terrain appartenant à Thompson. Il a évacué les lieux avant la tempête et a encouragé les autres à faire de même. Certains, dont sa cousine, n’ont pas écouté.

“Je l’ai ressenti lorsque j’ai appris la mort d’un de mes locataires. Je n’arrivais pas à y croire et je me demandais lequel d’entre eux. Quand je suis arrivé ici hier après-midi et que j’ai vu ce qui se passait, je n’arrivais pas à croire que c’était elle”, a déclaré M. Thompson.

“Quand je suis venu ici, j’ai vu plusieurs policiers, pompiers, soldats, hommes de scie mécanique et toutes sortes d’hommes. Quand ils ont enlevé les ordures et les arbres autour d’elle et que j’ai vu que c’était elle, j’ai dû m’éloigner”, a-t-il déclaré à l’Observer.

La mort de sa cousine a été aggravée par l’indignité de son corps qui est resté sur place toute la nuit, pendant la tempête. Il a été enlevé jeudi matin entre 9h00 et 10h00 après que les résidents, fatigués d’attendre, aient décidé de prendre les choses en main.

“Les pompiers et la police ont fait du bon travail, mais [en raison] des conditions météorologiques, ils n’ont pas pu s’en sortir et l’emmener. La nuit dernière, elle était ici sous la pluie et il y a un moment, un problème s’est posé pour l’emmener [sur la route”, a déclaré M. Thompson.

Il explique que lui et ses amis ont déblayé les arbres tombés pour créer un passage le long du chemin de terre et du sentier pédestre qui mène à la zone et en sort.

“Et puis, personne n’est venu la chercher. Nous avons dû la transporter à bord”, a déclaré M. Thompson, incrédule.

Il a toutefois précisé qu’il ne blâmait personne car il comprenait les conditions météorologiques qui prévalaient.

“C’est la première fois que nous voyons quelqu’un de mort, et si nous n’étions pas sortis, le corps serait resté là de la même manière… Tout le monde est venu prendre des photos et la fille s’est couchée. Bwoy, Jamaica ah run ah way, mi nah lie. Il faut changer”, a lancé Thompson.

Sterling, qui fait le ménage dans un hôtel de Negril, louait une maison à Thompson depuis deux ans et demi.

“C’est une fille bien. Elle fait partie de ma famille. C’est une fille ambitieuse”, a déclaré Thompson, qui a précisé qu’elle était quelqu’un qui ferait avancer les choses.

“Elle est sérieuse. C’est une fille qui travaillera avec une fourche en fer. Elle coupera des arbres. C’est une fille courageuse et je la respecte. Elle fait partie de ma famille pour la vie. C’est une jeune fille vraiment bien”, a-t-il ajouté.

J’aime ça : J’aime chargement…