Le deuxième programme de mentorat de la National Beekeepers Cooperative Society est désormais ouvert

La National Beekeepers Cooperative Society Ltd a annoncé l’ouverture des candidatures pour le deuxième volume de son programme de mentorat, visant à améliorer les compétences et les connaissances des apiculteurs engagés. Cette nouvelle phase s’appuie sur le succès du premier programme, qui devrait s’achever en septembre 2024, et vise à favoriser la poursuite du développement au sein du secteur apicole.

Au cours de l’année inaugurale, cinq apiculteurs ont participé et devraient recevoir quatre nucs (colonies à noyau), d’une valeur de 2 600 dollars, en octobre 2024. Les connaissances et les expériences acquises dans le cadre de ce programme initial ont motivé la Coopérative à lancer une deuxième année, en offrant aux participants des possibilités accrues d’améliorer leurs compétences.

Cette initiative d’un an associera des apiculteurs ayant au moins deux ans d’expérience à des mentors chevronnés qui les guideront dans la maîtrise de techniques avancées et de pratiques innovantes. Ceux qui rempliront au moins 80 % des exigences du cours acquerront des connaissances approfondies et pourront recevoir trois nucs à un prix réduit de 650 dollars, la valeur totale du programme étant de 19 400 dollars.

M. Kevin James, président de la National Beekeepers Cooperative Society Ltd, s’est montré enthousiaste quant à l’expansion du programme de mentorat,

“Cela témoigne de notre engagement à renforcer la communauté apicole par le biais du partage des connaissances et du mentorat.

Les apiculteurs souhaitant participer au programme sont invités à remplir un bref formulaire de candidature disponible sur la page Facebook de la National Beekeepers Cooperative Society Limited. Ce formulaire permettra d’évaluer les antécédents et les objectifs des candidats afin de s’assurer que le mentorat est adapté. Il est important de noter que seuls les membres de la National Beekeepers Cooperative peuvent participer à ce programme. Les personnes qui ne sont pas membres sont invitées à adhérer pour profiter de cette opportunité.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 octobre 2024.

