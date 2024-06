Le Dominica State College lance un camp d’été immersif de 4 semaines

Dominica News Online – (Nouvelles de la Dominique)

Afin d’offrir une expérience éducative unique pendant l’été, le Dominica State College a lancé le camp d’été A.C.T.S. le lundi 17 juin 2024, sur le campus supérieur de Stockfarm. A.C.T.S, qui signifie Agriculture, Culture, Tourisme et Science, est le pilier fondamental de l’environnement d’apprentissage immersif du camp. Cette approche stratégique souligne l’engagement de l’université à promouvoir ces secteurs cruciaux, essentiels non seulement à l’économie de la Dominique, mais aussi à son patrimoine culturel dynamique et à ses objectifs de développement durable.

Prévu sur une période de 4 semaines, du 15 juillet au 9 août, le camp d’été A.C.T.S est conçu pour deux groupes d’âge : les enfants âgés de 6 à 11 ans et ceux âgés de 12 à 15 ans. Chaque semaine, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, les participants prendront part à des activités attrayantes et à des sessions éducatives centrées sur l’un des piliers fondamentaux du camp. Les vendredis seront consacrés à des activités en rapport avec le pilier de la semaine.

Le camp vise à faire appel à un large éventail de professionnels issus de différents domaines pour animer les sessions. Par exemple, l’icône culturelle Derek “Rah” Peters dirigera des séances de tambour, tandis que le “Konmité pou Etid Kwéyòl” (KEK) animera des séances de langue créole. D’autres activités sont prévues, comme le tressage de paniers et l’appréciation de la danse culturelle pendant la semaine axée sur la culture. En outre, le camp permettra aux enfants de se familiariser avec l’environnement universitaire, en leur permettant d’explorer les laboratoires informatiques et scientifiques, la bibliothèque, les salles de classe, et d’interagir avec les professeurs et les étudiants de l’université.

Pour couronner l’expérience du camp, les enfants auront l’occasion de présenter les résultats de leurs expériences et de leurs activités à un public plus large. Le camp d’été A.C.T.S promet d’être un voyage transformateur pour les jeunes participants, offrant un mélange d’éducation, d’amusement et d’apprentissage pratique dans un cadre favorable et enrichissant.

“Le Dominica State College a engagé divers partenaires dans les secteurs privé et public pour cette nouvelle initiative de camp de jour d’été. La JCI Dominique est un fier partenaire dans cette entreprise. Les autres sponsors et partenaires sont Kalinago Barana Aute, Discover Dominica Authority, Jungle Bay Dominica, Agri Sales Ltd, Bloom Box, K.E.K, Stockfarm Bus Driver’s Association et Jolly’s Pharmacy.

Pour participer au camp d’été A.C.T.S, les parents peuvent s’inscrire sur le site www.dsc.edu.dm. Le Dominica State College encourage également les personnes à contacter par courriel le comité d’organisation du camp à l’adresse secgeneralstudies@dsc.edu.dm ou au 767-275-3667 pour parrainer un enfant méritant de participer à cette expérience estivale complète”, ont déclaré les organisateurs du camp par le biais d’un communiqué.

