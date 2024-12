Le gouvernement de la Dominique a annoncé l’approbation de concessions pour l’importation de barils de Noël non commerciaux pour la saison des vacances 2024.

Loop News

Chaque ménage est admissible à recevoir jusqu’à deux barils dans le cadre de l’exonération.

En vertu des directives de concession, les barils d’une valeur maximale de 1 500,00 EC$ seront exonérés de droits d’importation, de taxes environnementales et de frais de douane.

Toutefois, des frais portuaires fixes de 10,00 EC$ seront applicables pour la manutention et le stockage par la Dominica Air and Seaports Authority (DASPA).

En outre, une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15 % sur la valeur d’importation sera payable au contrôleur des douanes.

Les concessions seront valables du 9 décembre 2024 au 10 janvier 2025, offrant un soulagement aux ménages avant la période des fêtes.

Un « baril » fait référence à des emballages non commerciaux, notamment des barils, des boîtes, des caisses et des tambours, contenant des articles personnels tels que des denrées alimentaires, des vêtements limités, des articles de toilette et des jouets, exclusivement destinés à un usage personnel et non à la revente, a expliqué le gouvernement dans un communiqué.

