Le gouvernement fera don d’un million de dollars à chaque pays touché par Béryl

Dominica News Online – (Nouvelles de la Dominique en ligne)

Afin de soutenir les victimes de l’ouragan Beryl, le gouvernement de la Dominique a annoncé la donation d’un million de dollars EC à chaque île sévèrement touchée. Lors de sa dernière conférence de presse mensuelle, l’Honorable Roosevelt Skerrit a encouragé l’assistance à ces pays comme une obligation, soulignant l’importance d’un soutien réciproque.

Il a déclaré : “Je crois que nous avons le devoir, l’obligation, à la fois morale et éthique, d’être solidaires avec les pays touchés, comme ils l’ont fait pour nous à de nombreuses reprises dans un passé récent.”

L’ouragan Beryl a touché terre à Carriacou (Grenade) le 1er juillet, en tant qu’ouragan de catégorie 5 avec des vents soufflant jusqu’à 165 mph, détruisant complètement l’habitat. Sa destruction a ensuite touché d’autres îles sur sa trajectoire nord-ouest, avec des dégâts importants en Petite Martinique, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en Jamaïque et à la Barbade.

Les territoires grenadiens de Carriacou et de Petite Martinique ont subi des dommages de 70 % et 97 % de leurs infrastructures respectivement. Le ministre de l’agriculture de la Jamaïque a quant à lui fait état d’une perte de 6,4 millions de dollars dans les récoltes de son île, ce qui a entraîné des pénuries alimentaires. Quatre-vingt-dix pour cent des maisons de Saint-Vincent ont été touchées, ce qui a entraîné l’évacuation de 1 362 personnes au cours de la première semaine qui a suivi le passage de l’ouragan Beryl.

Par ailleurs, l’honorable Roosevelt Skerrit a rappelé à tous les participants à la conférence de presse la responsabilité collective de la région en ce qui concerne le changement climatique. “Nous n’avons plus le luxe de rester les bras croisés en tant que simples observateurs, le temps de l’action climatique est venu, et ce gouvernement intensifiera ses efforts pour renforcer la résilience et rallier des actions plus décisives et plus percutantes de la part des pays développés qui devraient porter l’essentiel de la responsabilité de la crise climatique”, a déclaré M. Skerrit.

M. Skerrit devrait rencontrer le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, M. Ralph Gonsalves, aujourd’hui, le 16 juillet, afin d’examiner les dégâts causés par l’ouragan Beryl sur l’île. Cette rencontre a lieu une semaine après sa visite à la Grenade, le mardi 9 juillet.

J’aime ça : J’aime chargement…