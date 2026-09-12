Barbade – Le gouvernement « prévoit de breveter les découvertes microbiennes liées aux sargasses, ce qui pourrait générer des gains commerciaux importants pour les Barbadiens ».

Ricardo Roberts 10/09/2026

Professeur Bidyut Mohapatra, Département des sciences biologiques et chimiques. (Crédit photo : Ricardo Roberts)

La Barbade va obtenir une protection par brevet pour trois micro-organismes découverts dans les algues sargasses, après que des sociétés pharmaceutiques ont manifesté leur intérêt pour leur acquisition, a déclaré le scientifique de l’Université des Antilles à l’origine de la découverte. Le gouvernement cherche ainsi à préserver le potentiel commercial et environnemental de ces découvertes.

Le professeur Bidyut Mohapatra a déclaré que le gouvernement de Mia Mottley chercherait à obtenir des brevets pour ces découvertes plutôt que de permettre à des multinationales d’acquérir directement les organismes. Il a précisé que l’objectif était de conserver à la Barbade les retombées commerciales, environnementales et financières potentielles de ces recherches.

Après avoir présenté ses recherches lors d’une conférence de l’American Society for Microbiology à Washington, DC, il a été approché par de grandes entreprises pharmaceutiques intéressées par l’acquisition des microbes, a déclaré le professeur Mohapatra.

Il a déclaré à Barbados TODAY : « Trois entreprises étaient intéressées par l’acquisition des micro-organismes auprès de nous, leur achat et la création d’industries. »

« L’une d’elles est une très grande multinationale pharmaceutique. Mais mon objectif est de conserver cette propriété intellectuelle à la Barbade. Le Premier ministre a manifesté un vif intérêt, et nous avons rencontré le procureur général pour déterminer la stratégie à adopter concernant le brevet, afin que la commercialisation maximale reste à la Barbade plutôt que d’être cédée à une multinationale. »

Selon lui, la vente immédiate des droits à des sociétés étrangères procurerait un gain à court terme tout en privant le pays d’actifs à plus long terme.

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« Si nous le vendions, l’entreprise l’achèterait pour quelques milliers de dollars, et nous garderions le silence, car nous aurions vendu tous les organismes », a ajouté le professeur Mohapatra. « Ils en tireraient des millions de dollars. Mais si nous conservons les brevets, pour un coût inférieur à 50 000 $US, le gouvernement pourrait en bénéficier de près d’un million de dollars plus tard, en contrôlant nos partenaires commerciaux. »

Trois nouveaux micro-organismes ont été découverts dans l’algue sargasse, dont deux ont été nommés en l’honneur de la Barbade : Chrysobacterium barbadense et Arthrobacter bajanensis . Le troisième, Streptomyces sargassi , présente un potentiel pharmaceutique important, selon le professeur Mohapatra.

« Les streptomyces constituent le groupe de micro-organismes sur lequel les industries pharmaceutiques investissent des millions de dollars pour la recherche d’antibiotiques, car 70 % de nos antibiotiques en proviennent », a déclaré le professeur Mohapatra. « La probabilité de découvrir une nouvelle espèce est d’environ 0,001 %. Streptomyces sargassi produit 19 nouveaux antibiotiques et antiviraux. Nous avons la chance d’avoir découvert une nouvelle espèce ici. »

Ces micro-organismes pourraient également avoir des applications environnementales et industrielles. Arthrobacter bajanensis présente un potentiel pour le nettoyage des marées noires, tandis que Chrysobacterium barbadense produit des enzymes qui pourraient être utiles dans la production de biocarburants, la remédiation du méthane et la fixation de l’azote.

La Première ministre Mottley est une fervente défenseure d’un traité mondial visant à réduire les émissions de méthane, arguant que les engagements volontaires de l’industrie sont insuffisants.

Elle a fréquemment cité le Protocole de Montréal de 1987 comme un modèle possible pour un tel accord, plaidant pour des normes internationales strictes et exécutoires pour les secteurs pétrolier, gazier et agricole plutôt que pour des engagements volontaires.

Mottley a également fait valoir que, comme le méthane est plus puissant que le dioxyde de carbone mais reste dans l’atmosphère pendant une période plus courte, des réductions rapides pourraient donner aux pays plus de temps pour faire évoluer leurs économies et introduire des mesures de réduction des émissions de carbone à plus long terme.

L’obtention d’un brevet américain prend généralement entre trois et cinq ans, selon ce professeur de l’Université des Antilles (UWI). Pendant cette période, le cadre juridique et la recherche seront développés localement grâce à l’accès au laboratoire de pointe Barbados Living Lab, soutenu par le Premier ministre, a-t-il ajouté.

« Le Premier ministre m’a demandé d’utiliser ce laboratoire et m’a assuré qu’il était accessible à tout moment », a déclaré le professeur Mohapatra. « Nous en faisons un pôle de recherche afin que les futurs étudiants puissent y travailler et que les jeunes générations soient motivées par les sciences. Plutôt que de céder cette technologie à des multinationales étrangères, mon objectif principal est que des entreprises barbadiennes locales s’en emparent, créent des industries et conservent cette technologie sur notre territoire. »

La désignation de cette espèce a rehaussé le profil scientifique de la Barbade sur la scène internationale, suscitant l’intérêt de ses voisins régionaux, notamment les îles Vierges américaines et la Martinique, ainsi que d’organismes scientifiques internationaux, pour une collaboration.

« C’est la première fois qu’un micro-organisme est nommé en l’honneur de la Barbade, et je suis fier d’y avoir contribué », a déclaré le professeur Mohapatra.

« Nous avons désormais deux microbes qui portent le nom du pays dans le monde microbien. Une fois le processus de brevetage finalisé, la propriété intellectuelle nous restera acquise, garantissant ainsi que la découverte née sur notre territoire continue de profiter à notre population. »

(RR)