Le groupe de Castries intervient pour réprimer la violence des « Sixx » contre les « Seven »

Michael « Toka » Phillips, membre de Strive et ancien président du New Village Development Group, a déclaré que l’intervention du groupe était intervenue à la demande du commissaire de police.

En conséquence, a déclaré Phillips, Strive a invité des jeunes hommes à des réunions d’urgence et leur a parlé.

« Nous avons parlé aux jeunes garçons, leur avons dit l’heure qu’il était et leur avons demandé de permettre aux fêtards, aux Saint-Luciens et aux étrangers de passer un carnaval paisible », a-t-il rappelé.

« Nous avons fait en sorte que cela se produise », a déclaré le membre de Strive, ajoutant que personne n’a jeté de pierre pendant l’événement.

Phillips a déclaré que tout le monde était au courant de la guerre impliquant les gangs de jeunes « Sixx » et « Seven ».

Des groupes rivaux d’adolescents pillards s’attaquent les uns aux autres dans les rues de la ville, et la violence s’est également propagée dans les écoles.

Au cours des derniers mois, la police a fouillé des étudiants et saisi des armes et de la drogue pour lutter contre le problème.

Phillips a toutefois fait allusion à la nécessité d’une intervention globale impliquant le gouvernement et le secteur privé.

« Pour faire bouger les choses, il faut des financements », a-t-il affirmé.

Il a également interpellé les parents des jeunes hommes qui ont un comportement antisocial.

Phillips a déploré que la plupart des mères et des pères n’étaient pas présents lorsque Strive organisait des réunions pour les jeunes.

« Mon message est en faveur d’une intervention familiale », a-t-il déclaré.

Le résident de New Village a révélé que lui et plus d’une douzaine d’« anciens » de quartiers tels que Grass Steet, Ciceron et Bagatelle réprimandent volontairement les jeunes.

« Nous nous en soucions parce que nos jeunes, nos enfants impliqués dans la guerre, perdent la vie et se font couper les cheveux en l’air en uniformes scolaires », a déclaré Phillips.

« Notre devoir est de veiller à ce que les choses restent calmes », a-t-il déclaré.

Un autre membre de Strive, Steve « Nuppy » Jean, a expliqué que depuis l’année dernière, l’organisation cherche à résoudre le problème de la violence des gangs de jeunes.

Jean a déclaré que c’était un défi, mais a affirmé que son groupe continuerait d’essayer de prévenir la criminalité.

« C’est notre travail », a-t-il expliqué.