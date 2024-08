Le ministère de la santé s’attaque aux longs délais d’attente dans les hôpitaux

St. Lucia Times

Keira St. Rose

Le ministre de la santé, du bien-être et des personnes âgées, Moses Jn Baptiste, a indiqué que des efforts étaient en cours pour réduire les longues périodes d’attente dans les hôpitaux de l’île.

Lors de la conférence de presse pré-cabinet de lundi, Jn Baptiste a déclaré aux journalistes que les longues périodes d’attente dans les services d’accidents et d’urgences de l’hôpital Owen King European Union (OKEU) et de l’hôpital St Jude étaient devenues une préoccupation importante pour le gouvernement.

“Nous avons eu des réunions avec les administrations de l’hôpital OKEU et de l’hôpital St. Jude pour améliorer la situation”, a déclaré le ministre.

Il a expliqué que les principales parties prenantes et les représentants du gouvernement se sont réunis la semaine dernière pour discuter des moyens d’améliorer l’efficacité et la rapidité des services d’urgence.

La réunion a décidé d’allouer plus de lits à l’hôpital Victoria et au centre de bien-être mental.

Selon le ministre, ces mesures ne sont que des étapes vers l’amélioration des services et la réduction de la surpopulation, garantissant aux patients des soins plus rapides et plus efficaces.

