Le ministère de l’agriculture signe des contrats pour la construction de bateaux et la réhabilitation de sites de débarquement de poissons.

Dominica News Online –

Les pêcheurs pourront bientôt mieux exercer leur métier grâce à la signature de contrats par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Économie bleue et verte, pour la construction de bateaux et la réhabilitation de sites de débarquement sur l’île. La signature a eu lieu le vendredi 6 septembre dans la salle de conférence du ministère des finances.

Lors de la cérémonie, des contrats ont été signés pour la construction de 50 bateaux et la réhabilitation de 3 sites de débarquement de pêche. Il s’agit d’une composante du projet d’urgence financé par la Banque mondiale sur les moyens de subsistance agricoles et la résilience climatique.

Dans le cadre de ce projet, un soutien est apporté au secteur agricole par la fourniture de moteurs de bateaux, d’équipements, de formations pour les constructeurs de bateaux, la rénovation des installations de construction de bateaux et la construction de bateaux et de canoës.

Le ministre d’État au ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’économie bleue et verte, Julian Defoe, déclare que la mise en œuvre du projet de résilience climatique de la Dominique pour les situations d’urgence et les moyens de subsistance marquera le début d’une réalisation clé dans le cadre de la composante pêche de ce projet.

“Après l’ouragan Maria, le gouvernement de la Dominique a pris la décision stratégique de passer un contrat avec la Banque mondiale pour un montant de 25 millions de dollars US afin de restaurer le secteur agricole de la Dominique, ce qui inclut la pêche.

Cette cérémonie n’est qu’une nouvelle étape dans la durée de vie du projet, mais elle démontre surtout l’engagement ferme du gouvernement envers ceux qui comptent le plus, c’est-à-dire les principales parties prenantes, à savoir nos agriculteurs et nos pêcheurs. Pour être plus précis, le premier volet investit 5,4 millions d’euros pour la restauration [des] moyens de subsistance des pêcheurs et 2 millions d’euros supplémentaires provenant de l’investissement additionnel du gouvernement de la Dominique par le biais du volet de réponse d’urgence aux situations d’urgence (CERC). Par l’intermédiaire de la Banque mondiale, en réponse à Covid 19”, a déclaré M. Defoe.

Selon M. Defoe, c’est grâce à cet investissement direct et à d’autres dans le secteur de la pêche que nous créons véritablement un environnement favorable à un secteur robuste et résilient, comme le prévoit la vision globale de résilience du Premier ministre de la Dominique.

Il a déclaré que les investissements dans les infrastructures, la formation et l’équipement renforcent notre capacité à relever les défis, non seulement aujourd’hui, mais aussi à l’avenir. Il a ajouté que la pêche en Dominique est bien plus qu’une industrie, c’est un mode de vie, une pierre angulaire de notre économie et un patrimoine que nous devons protéger et préserver.

Toutefois, il a souligné que nous devions également fournir les moyens d’une transition vers l’utilisation de technologies modernes et le respect des normes nationales et internationales en matière de sécurité alimentaire.

“Les interventions du gouvernement visent à rétablir la capacité de production, à renforcer la résistance au climat et à améliorer les moyens de subsistance de nos pêcheurs. En rétablissant les moyens de subsistance des pêcheurs et les infrastructures résilientes, nous veillons à ce que les [secteurs] vitaux puissent résister aux impacts du changement climatique, reconnaissant dès le départ l’importance du secteur de la pêche.

l’importance du secteur de la pêche pour des raisons d’emploi, de sécurité alimentaire et de potentiel d’amélioration de la contribution au PIB.

Grâce à ses exportations, il est apparu qu’une attention particulière était nécessaire. À cette fin, nous avons mis en œuvre plusieurs interventions stratégiques visant à combler les lacunes et à relever les défis dans les domaines clés des ressources humaines, des capacités, de l’infrastructure et de l’équipement”, a déclaré M. Defoe.

Les sites de débarquement sont l’élément vital de l’industrie de la pêche et fournissent des services essentiels tels que le stockage, la vente et l’entretien des équipements.

La modernisation des vestiaires, des installations de stockage et d’autres infrastructures essentielles permettra aux pêcheurs de disposer des installations dont ils ont besoin pour travailler en toute sécurité, dans de bonnes conditions d’hygiène et de manière efficace.

L’objectif de cette réorganisation est d’augmenter les ventes de poisson, de rétablir les moyens de subsistance et de renforcer la résilience des communautés. En nous concentrant sur la résilience climatique, nous ne garantissons pas seulement la durabilité de nos pêcheurs, mais nous créons également des voies pour devenir la première nation résiliente au climat dans le monde, “où la durabilité et la résilience ne sont pas seulement des mots, mais des principes directeurs dans le développement de nos efforts”, a ajouté M. Defoe.

Lors de la cérémonie, le ministre des finances, M. Irving McIntyre, a déclaré que l’unité de mise en œuvre du projet de résilience climatique et de moyens de subsistance d’urgence pour l’agriculture (PIU) est considérée comme un jalon, une nouvelle étape dans sa contribution à la création de l’infrastructure économique nécessaire à notre développement socio-économique. Ce projet est destiné à catalyser les productions agricoles afin que le pays atteigne des objectifs clés de résilience tels que la sécurité alimentaire, la réduction des importations de produits alimentaires, l’amélioration de la capacité à produire des aliments, la modernisation des processus et des infrastructures dans l’agriculture, et la création d’emplois.”Le succès de l’unité d’exécution du projet constitue donc un pas en avant vers la réalisation de ces objectifs et tous ceux qui travaillent dans l’unité ou qui facilitent ce travail doivent être félicités. La signature du contrat est une étape vers la réalisation du type de résultats en matière de macro-développement que j’ai détaillés dans le récent discours sur le budget”, a déclaré M. McIntyre.

La construction et la distribution des bateaux ainsi que la réhabilitation des sites de débarquement du poisson permettront aux pêcheurs de capturer de plus grandes quantités de poissons afin de réduire leur dépendance à l’égard des produits de la mer importés, tout en augmentant leurs revenus et en subvenant aux besoins de leurs familles.

“Le ministère veille à ce que l’investissement dans notre économie bleue circule dans notre société et profite non seulement aux pêcheurs, mais aussi à tous ceux qui font partie de l’écosystème de l’économie bleue. Cet investissement s’inscrit également dans le cadre de notre objectif plus large visant à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à contribuer à la réalisation des objectifs nutritionnels de notre population.

En garantissant un approvisionnement régulier en poisson, tant pour la consommation locale que pour l’exportation, nous sécurisons nos sources alimentaires et encourageons l’accès à des protéines de haute qualité qui soutiennent nos efforts pour promouvoir une alimentation saine et lutter contre les maladies cardio-vasculaires non transmissibles.

L’investissement n’a pas été facile à réaliser. Il a été rendu possible en partie grâce à un emprunt auprès de la Banque mondiale. Cet investissement est destiné à catalyser davantage la production et à faciliter la croissance, le flux de capitaux à travers les communautés et les ménages de l’île”, a fait remarquer M. McIntyre.

J’aime ça : J’aime chargement…