Le ministre appelle à la réconciliation communautaire face à la montée de la criminalité

« En tant que communauté, nous avons échoué. » La ministre de l’Équité et de la Justice sociale, Emma Hippolyte, a parlé ouvertement des difficultés rencontrées par la communauté lors de la conférence commémorative Brian Bernard de la semaine dernière.

Elle a cité sa propre circonscription, Soufrière/Fond Saint-Jacques, comme exemple de la façon dont la montée de la criminalité et l’affaiblissement des liens sociaux peuvent diviser les familles, les proches se retrouvant parfois dans des camps opposés de conflits violents.

Hippolyte a déclaré à l’auditoire que ces divisions affectent gravement la vie communautaire et qu’il est nécessaire d’y remédier rapidement.

« Nous devons gérer des jeunes qui sont des parents de sang et qui se trouvent dans des camps opposés… et en tant que communauté, nous devons nous asseoir et voir comment nous pouvons rétablir la paix », a-t-elle déclaré.

La ministre a clairement indiqué que le thème de la conférence, la prévention du crime et le développement de la jeunesse, était à la fois opportun et personnel pour elle.

Elle a déclaré que le défunt commissaire de police, honoré par cette conférence, est une source d’inspiration pour tous ceux qui œuvrent à rendre Sainte-Lucie plus sûre et plus juste.

« Le commissaire Bernard était un homme intègre, courageux et d’un engagement indéfectible envers le service public. Son leadership reposait non seulement sur la recherche de la justice, mais aussi sur la conviction que des communautés fortes se construisent grâce à la compassion, au partenariat et aux opportunités », a déclaré Hippolyte à son auditoire avant l’intervention de l’orateur principal.

Le thème de la conférence était « Prévention de la criminalité et développement de la jeunesse ».

Hippolyte a déclaré que le pays devait prendre conscience que la véritable prévention du crime commence bien avant qu’un crime ou un comportement criminel ne se produise.

« Cela commence dans nos foyers, où les valeurs sont inculquées pour la première fois ; cela se poursuit dans nos écoles, où les jeunes esprits sont nourris et encouragés à rêver », a-t-elle déclaré. « Cela se renforce dans nos communautés grâce à des modèles positifs, au mentorat, aux activités récréatives et à l’accès à l’éducation, à l’emploi et au soutien social. »

Hippolyte a également déclaré qu’aider les jeunes à grandir est la responsabilité de toute la nation, de chaque communauté et de chaque village.

« Et à un moment donné, en tant que communauté, nous avons échoué », a-t-elle déclaré.

« Et je crois que cette conférence et les autres activités qui se déroulent actuellement nous incitent à faire une pause et à réfléchir à ce qui a causé une telle fracture dans notre société et à la façon dont, en tant que gouvernement, en tant que société, nous pouvons recoller les morceaux. »

Le ministre a ensuite décrit certains des efforts déployés par le gouvernement et d’autres organismes pour prévenir la criminalité, notamment ceux visant à aider les jeunes et à soutenir leur développement.