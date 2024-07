St. Lucia Times.

Par

Tony Nicholas

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de Sainte-Lucie, Kenson Casimir, a renouvelé son appel à mettre Le ministre des sports déplore l’utilisation d’installations sportives pour le carnaval

Par

Tony Nicholas

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de Sainte-Lucie, Kenson Casimir, a renouvelé son appel à mettre fin aux activités de divertissement dans les installations sportives.

En 2022, Casimir a déclaré qu’en 2023, le Daren Sammy Cricket Ground et d’autres installations sportives nationales ne seraient plus disponibles pour des événements de masse autres que sportifs.

Cependant, l’année dernière et jusqu’en 2024, ces installations ont continué à accueillir des événements de divertissement à grande et à petite échelle.

Certains des principaux événements du carnaval de Sainte-Lucie se sont déroulés au mini-stade de Soufrière, au terrain de jeu Sab à Castries et au Daren Sammy Cricket Ground à Gros Islet.

Le Sab a accueilli tous les événements nationaux du carnaval, notamment le Soca Monarch, le King and Queen of the Bands, le Panorama et les finales de Calypso.

Le dernier événement, la finale de calypso, s’est déroulé le samedi 13 juillet.

Cependant, une semaine plus tard, les organisateurs étaient toujours en train de déblayer la zone, et certaines parties du terrain étaient visiblement endommagées.

Lors de la conférence de presse pré-cabinet de cette semaine, le ministre des Sports a été interrogé sur cette question et sur la poursuite de l’utilisation des sites pour des spectacles.

“Nous devons identifier une zone pour un centre de divertissement pour nos créatifs dans ce pays”, a déclaré M. Casimir.

“J’ai une proposition en termes de lieu, de structure et de fonctionnement… en termes de lieu pour accueillir ces événements de carnaval, ces événements de divertissement, qui ne laissent pas à nos jeunes sportifs ce temps démesuré pour l’utilisation du terrain”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Selon le ministre des sports, l’utilisation du terrain est principalement destinée au développement de la communauté, au sport et à la forme physique.

Il a ajouté que des terres publiques avaient été identifiées à Beausejour Gros Islet, qu’il jugeait propices à l’installation d’un lieu de divertissement.

Le ministre a indiqué qu’il disposait déjà d’un plan pour le centre de divertissement, qu’il allait présenter.

“J’ai dit et je continuerai à dire que je préférerais que ces activités n’aient pas lieu sur ces terrains”, a déclaré M. Casimir.

“Cela me fait mal au cœur en tant que ministre des sports, je l’ai dit et je continuerai à le dire, aucun ministre des sports que j’ai rencontré n’est heureux que des divertissements et ce genre de choses aient lieu dans les Caraïbes, simplement parce que nous n’avons pas d’histoire en matière de discipline, nous n’avons pas et nous n’avons pas fait preuve de discipline, en termes de divertissements, en termes d’événements, pour quitter nos installations en temps voulu”, a-t-il ajouté.

Le ministre des sports a déclaré qu’il continuerait à faire pression pour empêcher que cela ne se poursuive, ajoutant qu’il était convaincu qu’il serait bientôt justifié aux activités de divertissement dans les installations sportives.

En 2022, Casimir a déclaré qu’en 2023, le Daren Sammy Cricket Ground et d’autres installations sportives nationales ne seraient plus disponibles pour des événements de masse autres que sportifs.

Cependant, l’année dernière et jusqu’en 2024, ces installations ont continué à accueillir des événements de divertissement à grande et à petite échelle.

Certains des principaux événements du carnaval de Sainte-Lucie se sont déroulés au mini-stade de Soufrière, au terrain de jeu Sab à Castries et au Daren Sammy Cricket Ground à Gros Islet.

Le Sab a accueilli tous les événements nationaux du carnaval, notamment le Soca Monarch, le King and Queen of the Bands, le Panorama et les finales de Calypso.

Le dernier événement, la finale de calypso, s’est déroulé le samedi 13 juillet.

Cependant, une semaine plus tard, les organisateurs étaient toujours en train de déblayer la zone, et certaines parties du terrain étaient visiblement endommagées.

Lors de la conférence de presse pré-cabinet de cette semaine, le ministre des Sports a été interrogé sur cette question et sur la poursuite de l’utilisation des sites pour des spectacles.

“Nous devons identifier une zone pour un centre de divertissement pour nos créatifs dans ce pays”, a déclaré M. Casimir.

“J’ai une proposition en termes de lieu, de structure et de fonctionnement… en termes de lieu pour accueillir ces événements de carnaval, ces événements de divertissement, qui ne laissent pas à nos jeunes sportifs ce temps démesuré pour l’utilisation du terrain”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Selon le ministre des sports, l’utilisation du terrain est principalement destinée au développement de la communauté, au sport et à la forme physique.

Il a ajouté que des terres publiques avaient été identifiées à Beausejour Gros Islet, qu’il jugeait propices à l’installation d’un lieu de divertissement.

Le ministre a indiqué qu’il disposait déjà d’un plan pour le centre de divertissement, qu’il allait présenter.

“J’ai dit et je continuerai à dire que je préférerais que ces activités n’aient pas lieu sur ces terrains”, a déclaré M. Casimir.

“Cela me fait mal au cœur en tant que ministre des sports, je l’ai dit et je continuerai à le dire, aucun ministre des sports que j’ai rencontré n’est heureux que des divertissements et ce genre de choses aient lieu dans les Caraïbes, simplement parce que nous n’avons pas d’histoire en matière de discipline, nous n’avons pas et nous n’avons pas fait preuve de discipline, en termes de divertissements, en termes d’événements, pour quitter nos installations en temps voulu”, a-t-il ajouté.

Le ministre des sports a déclaré qu’il continuerait à faire pression pour empêcher que cela ne se poursuive, ajoutant qu’il était convaincu qu’il serait bientôt justifié

J’aime ça : J’aime chargement…