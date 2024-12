Le parking de la Savane à Fort-de-France ouvrira ce mercredi 18 décembre

200 places et zone végétalisée, le parking de la Savane a fait peau neuve. Les automobilistes pourront s’en rendre compte dès demain. En effet après 10 mois de travaux, le parking ouvre enfin sa barrière et sera gratuit jusqu’au 1er janvier 2025.

Prévue pour mi novembre, la livraison s’est faite un petit peu attendre. Il aura fallu 10 mois de travaux pour réaménager le parking.

L’objectif est de créer des places de parking dans un nouvel environnement « ever green » avec un revêtement qui permet d’imperméabiliser le sol, ce revêtement est aussi drainant. « Cette modernisation consiste également à créer une allée végétale tout le long de l’avenue des Caraïbes », explique Andy Marc, directeur des opérations à la SOAME.

Le nombre de places n’augmente pas. Il y en avait autour de 200 auparavant. Il y en a 200 après travaux. A noter que parmi ces places de parking, une quarantaine « qui seront électrifiées à termes », précise Andy Marc. Tout comme le nombre des places de parking n’augmente pas le tarif de stationnement ne change pas non plus. Le montant des travaux n’impactera pas le coût du stationnement. « Nous avons imaginé un système de subventions publiques pour financer les travaux », ajoute Andy Marc.

La réfection du parking de la Savane s’inscrit dans un projet global de tout l’espace savane. « En plus du parc de la savane, nous allons aménager l’espace savane et l’avenue des Caraïbes et ensuite l’îlot Cazotte », conclut Andy Marc.

En octobre, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, s’est rendu sur le chantier de réhabilitation du parking de la Savane pour suivre l’avancée de ce projet clé de la revitalisation urbaine, partie intégrante du programme “Action Cœur de Ville”.

Avec plus de 200 places de stationnement en dalles engazonnées, des voies de circulation perméables, et près de 2000 m² d’espaces végétalisés, le nouveau parking de la Savane a été pensé pour répondre aux besoins des habitants et des visiteurs tout en intégrant des solutions durables, écologiques et innovantes.

Avec la SOAME, la ville de Fort-de-France poursuit ainsi sa transition vers un aménagement plus respectueux de l’environnement, en améliorant la gestion des eaux pluviales, en renforçant la biodiversité et en luttant contre les îlots de chaleur.

Laurianne Nomel avec SOAME

