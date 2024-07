Le personnel du ministère de l’environnement continue d’évaluer les dommages causés par le pétrolier Sea Elephant au fond de la mer peu profonde au large de la côte nord-est de Cayman Brac lorsqu’il s’est échoué le week-end dernier.

Cayman Compass

Un communiqué du gouvernement, en réponse aux questions de Cayman Compass, a confirmé mardi soir que l’équipe des ressources marines du DoE était toujours sur place à Brac et procédait à “une évaluation détaillée des dommages causés aux ressources marines”.

L’échouement s’est produit samedi après-midi.

Le navire livrait du carburant diesel au Brac lorsqu’il s’est échoué sur des “hautes têtes coralliennes” dans les fonds marins peu profonds.

Le gouvernement a confirmé qu’il n’y avait pas eu de fuite de carburant du pétrolier à double coque.

L’OfReg, l’autorité de régulation des carburants et des services publics, a réaffirmé cette information dans un communiqué publié lundi, indiquant que le navire livrait du diesel à Cayman Brac au moment de l’accident, mais que l’OfReg pouvait assurer au public qu’il n’y avait pas eu de fuite de carburant.



Des réparations temporaires devraient être effectuées sur le Sea Elephant mercredi afin de lui permettre de se rendre à Grand Cayman pour décharger sa cargaison. – Photo : Fourni

“La situation continue d’être suivie de près par mesure de précaution. L’OfReg fournira des mises à jour dès qu’elles seront disponibles et travaillera avec diligence avec toutes les autorités compétentes pour s’assurer que les normes les plus élevées de sécurité environnementale et opérationnelle sont maintenues”, a déclaré l’organisme de réglementation.

Le Compass croit savoir que la première coque du navire a été endommagée.

Un communiqué du gouvernement, en réponse aux questions du Compass, indique qu’un expert maritime de l’autorité maritime des îles Caïmans a terminé son inspection du navire dimanche.

“Il a indiqué que des réparations temporaires de la coque du navire devaient être effectuées avant que le navire puisse partir pour Grand Cayman et continuer à décharger sa cargaison”, précise le communiqué.

Ces réparations ont été effectuées mercredi.

Le communiqué précise qu’après le déchargement de la cargaison à Grand Cayman, “le navire devra faire l’objet d’une évaluation appropriée des dommages et être réparé dans un état qui lui permettra d’être autorisé à se rendre dans une installation où d’autres inspections et des réparations permanentes pourront être effectuées”.

La déclaration ajoute que les agents du ministère de l’environnement et des garde-côtes des îles Caïmans continuent de recueillir “les déclarations des témoins et d’interroger le personnel clé pour aider et faire avancer l’enquête”.

Le Sea Elephant est un navire-citerne pour produits chimiques et pétroliers qui navigue sous le pavillon des Îles Marshall.

D’après les données de Vessel Finder, le pétrolier pèse 29 401 tonnes et mesure 600 pieds de long.

