Le Plaidoyer pour l’IA – Questions Soulevées au Sommet du Sud Global

Par Tony Nicholas

Et. Lucia Times

Mardi, des dizaines d’enthousiastes de la technologie, de spécialistes en informatique et en intelligence artificielle (IA), d’éducateurs, de représentants des agences de sécurité et de partenaires commerciaux de Sainte-Lucie et du monde entier se sont réunis ici pour le premier Sommet de l’IA du Sud Global.

L’événement se déroule au Royalton Resorts, du 29 au 31 octobre 2024.

Le Sommet de l’IA du Sud Global est l’œuvre de Dr. Gale Rigobert et Kem-Laurin Lubin, et vise à donner une voix aux citoyens du Sud global, en utilisant les connaissances et les expériences de son peuple pour s’assurer que leurs perspectives sont au centre de la conversation sur l’IA.

Les « vraies craintes » et l’appréhension des citoyens envers l’IA ont également été reconnues mardi.

Plusieurs participants ont soulevé la question de savoir si les citoyens ne seraient pas désavantagés et davantage marginalisés par l’utilisation extensive de l’IA.

D’autres étaient optimistes, affirmant que si les citoyens étaient responsabilisés, des avantages économiques réels pourraient être tirés de l’utilisation de l’IA, tout en utilisant la technologie pour faire progresser des domaines tels que l’éducation, l’agriculture, la santé, le secteur créatif et d’autres.

Parmi les officiels et dignitaires assistant à l’ouverture se trouvaient le Premier ministre Phillip J Pierre, Shawn Edward – Ministre de l’Éducation, du Développement Durable, de l’Innovation, des Sciences, de la Technologie et de la Formation Professionnelle, le chef de l’opposition Allen Chastanet, le Directeur Général de l’OECS Dr. Didacus Jules, Edwin Laurent, Directeur d’iDERA, et Michael Anton Dila, qui était le conférencier principal.

Lors de sa présentation, Kem-Laurin Lubin a déclaré qu’il y avait une vision partagée parmi les organisateurs pour tirer parti de l’immense pouvoir de l’IA et débloquer les vastes opportunités qui s’offrent au Sud global. « Des opportunités dans les affaires, l’éducation, la santé, la gastronomie, les arts, la langue, l’agriculture et bien plus encore », a-t-elle expliqué.

Le sommet, ont déclaré les organisateurs, a été conçu pour soulever des questions et des problèmes tout en offrant des solutions et des suggestions.

« Les questions qui seront abordées dans les différentes interventions principales, discussions en panel et ateliers, ont des racines historiques profondes qui peuvent être retracées le long d’une généalogie de discours critiques sur le rôle de la technologie dans les inégalités mondiales », a déclaré Dr. Rigobert.

« Ce sommet met en lumière comment la technologie est une autre variable par laquelle le Nord global continue de réprimer les ambitions de développement du Sud global ou, comme je préfère le dire, la majorité mondiale », a-t-elle exprimé.

Rigobert a cependant ajouté que « notre préoccupation croissante pour l’IA et les technologies émergentes reflète un jeu complexe d’angoisses paralysantes face à l’inconnu et un optimisme mesuré quant aux bénéfices potentiels de l’IA ».

Dans son discours, le ministre Shawn Edward a déclaré que depuis trop longtemps, ceux du Sud global ont été des consommateurs de technologie, l’utilisant de manière minimaliste, sans pleinement apprécier comment la technologie peut améliorer leur compétitivité mondiale.

« La question sur toutes les lèvres est : l’IA peut-elle offrir une voie pour élever la croissance de nos pays ? » a-t-il demandé.

« Alors que nous explorons le potentiel de l’IA et des technologies émergentes, nous devons d’abord apprécier la richesse de notre propre culture créole. Nos langues, traditions, arts et pratiques culinaires ne sont pas de simples artefacts historiques, mais des expressions vivantes et respirantes de l’identité qui nous connectent à notre passé tout en informant notre avenir », a exprimé le ministre de l’Éducation. Il a ajouté qu’il fallait également réfléchir à la manière dont la technologie pourrait être utilisée pour préserver notre culture et la monétiser.

Pour le Premier ministre Phillip J Pierre, la question n’était pas pourquoi l’IA mais à quel degré l’IA.

« L’avenir pour nous est une approche unie utilisant les secteurs public, privé et commercial, travaillant ensemble, non seulement dans l’utilisation et l’application des technologies de l’IA, mais pour amortir les éventuels effets négatifs de l’IA sur la vie et les moyens de subsistance des citoyens », a déclaré Pierre.

« Nous devons investir dans la technologie pour rendre l’utilisation de l’IA possible, accessible et sûre. En dernière analyse, je crois que l’utilisation positive de l’IA… »

