Le premier festival annuel du vélo se termine par un tour de l’île

Dominica News Online – (Nouvelles de la Dominique en ligne)

Alors que le week-end de manifestations approche de son point culminant, on attend avec impatience le tour de l’île qui clôturera le premier festival annuel de la bicyclette.

Des centaines de cyclistes et d’amateurs de vélo de toute la région se trouvent actuellement en Dominique pour profiter du premier festival annuel du vélo organisé par Bike Life 767 par l’intermédiaire du gouvernement et de Discover Dominica Authority.

Les activités ont débuté par une cérémonie de bienvenue et un spectacle de cascades sur la promenade de la rivière Roseau, au cours duquel plusieurs motards ont présenté leurs cascades dans les rues.

Le samedi a été marqué par l’exposition Wheel’n & Wild’n Bike à l’aéroport de Canefield, où les motards et les automobilistes sont venus en masse pour s’affronter et faire des cascades le long de la piste.

Monel Alexis, spécialiste de la communication et des relations publiques de l’Autorité de découverte de la Dominique, a fait part de son impatience à l’égard de la tournée Island Ride Out qui aura lieu dimanche. Selon elle, l’événement final du festival de la bicyclette bénéficie d’un soutien et d’un intérêt très attendus. Alexis a indiqué que le tour visera à offrir une expérience touristique, en mettant l’accent sur les plans d’indulgence locale. “Il s’agira d’une balade très lente à travers l’île, afin que les visiteurs puissent vraiment s’imprégner de tout ce qui concerne la Dominique. Nous nous arrêterons dans des restaurants et des bars populaires afin qu’ils puissent goûter à notre cuisine et à nos boissons”, a-t-elle expliqué à DNO.

Pendant ce temps, le nombre de participants au grand tour augmente, “Je sais que beaucoup de personnes locales se sont inscrites, beaucoup de filles aussi et elles ont hâte d’enfourcher un vélo pour rejoindre leurs amis !” affirme Alexis.

La priorité étant donnée à la sécurité avec le thème “Helmets on, Ride on, Safety is a must !”, chaque événement a jusqu’à présent fait preuve de vigilance en faisant respecter les règles relatives au port du casque pour chaque cycliste et son passager. Avant l’engagement, les autorités sont chargées d’effectuer des inspections de sécurité, sans aucune exception. Le départ du tour de l’île est prévu à la naissance du bateau de croisière de Roseau à 9h00, avec un mot de prière pour oindre le voyage à venir. Alexis a indiqué que tous les participants étaient les bienvenus. Elle a encouragé les participants à s’inscrire afin de bénéficier d’avantages et d’assister à des expériences de première main.

J’aime ça : J’aime chargement…