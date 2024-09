Le premier ministre d’Antigua s’engage avec les membres de gangs pour favoriser la paix et la réadaptation

Dominica News Online –

Afin d’endiguer la violence des gangs et de promouvoir la réhabilitation, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a tenu une réunion nocturne à Perry Bay avec plusieurs membres du gang des Grays Farm Killers (GFK). Cette réunion faisait suite à un engagement antérieur avec le gang 2Drilly, soulignant l’engagement du Premier ministre à traiter les problèmes liés aux gangs au sein de la communauté.

Le Premier ministre Browne a qualifié la réunion de très productive, les discussions ayant porté sur les stratégies de réhabilitation, les possibilités d’emploi et le renforcement des compétences. L’accent a été mis sur la prévention de la guerre des gangs et des représailles violentes, un sentiment partagé par les membres du GFK qui ont exprimé leur gratitude pour les interventions du Premier ministre. Ces efforts auraient permis d’éviter les guerres de gangs et les représailles prévues.

Le Premier ministre a noté que les membres du GFK, principalement des adolescents, ont montré une forte volonté d’établir une trêve avec les gangs rivaux afin de parvenir à une paix durable. Pour témoigner de cet engagement, les groupes ont accepté de cesser les hostilités, et une réunion est prévue au centre communautaire de la Villa jeudi. Le Premier ministre Browne s’est félicité de cette décision, soulignant l’importance de tendre la main à ces jeunes hommes pour qu’ils reçoivent de l’aide.

Au cours de la réunion, le Premier ministre Browne s’est montré visiblement ému par les blessures subies par certains membres du gang, notamment les coups de couteau qui ont limité leur mobilité. Il a également souligné le problème de l’abandon scolaire chez ces jeunes, dû à la peur des représailles.

Pour relever ces défis, le Premier ministre Browne a annoncé son intention d’inscrire les membres des gangs au programme de la deuxième chance du YEEP et à l’ABICE pour qu’ils acquièrent des compétences. En outre, une réunion de trêve est prévue jeudi, suivie d’un match amical de football au Turf sur Factory Road pendant le week-end, afin de promouvoir la réconciliation et de raviver les amitiés.

D’autres réunions et initiatives de suivi sont en cours de finalisation afin de soutenir le développement et la réforme des membres du gang. Le Premier ministre Browne a félicité le ministre Daryl Matthew et d’autres dirigeants de la communauté pour leur soutien et leur encouragement aux jeunes à s’engager dans un développement positif.

Cette initiative marque une étape encourageante vers la paix et la réhabilitation, et reflète l’engagement du gouvernement d’Antigua à promouvoir une communauté plus sûre et plus inclusive.

