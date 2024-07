Le Premier ministre Skerrit se joint à d’autres dirigeants de l’OECS pour soutenir les efforts de redressement dans les Caraïbes orientales

Dominica News Online – (en anglais)

ˆ

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a rejoint ses homologues, le Dr Terrance Drew de Saint-Kitts-et-Nevis et Phillip J. Pierre de Sainte-Lucie, pour évaluer les dégâts causés par l’ouragan Beryl à Carriacou, en Petite Martinique et dans certaines parties de la Grenade, ce mercredi.

Il a également offert son soutien aux personnes touchées par les récentes dévastations causées par l’ouragan Beryl.

“Nous avons discuté de la réponse régionale avec le Premier ministre de la Grenade, M. Dickon Mitchell, et l’avons assuré de notre engagement à plaider en faveur d’une action immédiate pour lutter contre la crise climatique”, a-t-il déclaré dans un message publié sur Facebook. “Je continue d’insister sur le besoin urgent d’une justice climatique qui prenne en compte les impacts disproportionnés du changement climatique sur les États vulnérables des Caraïbes.

M. Skerrit a ajouté : “Nous prévoyons de mener une mission similaire à Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans les prochains jours.”

L’ouragan Beryl a fait des ravages dans les Caraïbes, laissant une traînée de destruction sur son passage.

L’ouragan de catégorie 4 a frappé les îles de Carriacou, de la Petite Martinique et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines le lundi 1er juillet 2024, avec des vents atteignant 240 km/h (150 mph).

Selon The Observer, après le passage de l’ouragan Beryl, les gouvernements de Saint-Kitts-et-Nevis, de la Dominique et de Sainte-Lucie ont mobilisé des ressources pour soutenir les efforts de redressement de la Grenade. Cette approche collaborative, a déclaré M. Drew, vise à garantir que l’aide est apportée rapidement et efficacement à ceux qui en ont besoin.

Entre-temps, le Premier ministre Dr. Drew a exprimé sa profonde inquiétude pour les habitants de la Grenade et des îles environnantes.

“La dévastation causée par l’ouragan Beryl est un rappel brutal de la vulnérabilité de notre région aux catastrophes naturelles”, a déclaré M. Drew. “Nous sommes de tout cœur avec les familles qui ont perdu des êtres chers et celles dont les maisons et les moyens de subsistance ont été détruits. Nous nous engageons à fournir un soutien immédiat et durable pour aider à la reconstruction et au redressement”.

Le rapport de l’Observer indique en outre que le Premier ministre, M. Drew, a également souligné la résilience et la force du peuple grenadien, saluant son esprit d’unité et sa détermination face à l’adversité.

“Ensemble, nous reconstruirons des communautés plus fortes et plus résistantes. Les Caraïbes sont unies dans leur soutien à la Grenade en cette période difficile”, a-t-il ajouté.

D’autres mises à jour sur l’évaluation et les efforts de secours seront fournies au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

J’aime ça : J’aime chargement…