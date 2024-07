Le Premier ministre Skerrit souhaite davantage de sensibilisation au changement climatique

Dominica News Online –

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a invité les différents secteurs de la société à se mobiliser et à s’exprimer davantage sur la question du changement climatique qui, selon lui, touche tout le monde.

S’exprimant lors d’une visite à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, durement touchée par l’ouragan Beryl, mardi, il a observé que la question du changement climatique est souvent laissée à la seule responsabilité des gouvernements.

“Je tiens à dire à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et bien sûr à l’ensemble des Caraïbes, que nous ne devons pas continuer à considérer que notre action de sensibilisation relève uniquement de la responsabilité du premier ministre ou du gouvernement…”, a-t-il déclaré. “La question du changement climatique et de son impact touche chacun d’entre nous.

Il a souligné que les différents secteurs de la société, y compris le secteur privé, la société civile et l’Église, ne font pas entendre leur voix de manière cohérente en matière de plaidoyer.

“C’est donc l’occasion pour nous de nous rassembler autour de notre plaidoyer et d’appeler la communauté internationale à tenir ses promesses”, a-t-il déclaré. “Il y a plus de 16 ans, nous nous sommes rendus à Copenhague et des promesses y ont été faites, mais pas un seul dollar n’a été versé à Copenhague. Nous étions à Paris en 2015 et nous sommes parvenus à un accord, dans le cadre duquel des promesses ont été faites, mais nous n’en avons pas vu la couleur.

M. Skerrit a révélé qu’à chaque fois que de telles réunions sont organisées, les dirigeants des Caraïbes s’interrogent sur l’opportunité d’y participer.

“Mais la réalité, c’est qu’en cas d’injustice, nous ne devons jamais abandonner la lutte”, a-t-il fait remarquer. “Nous ne faisons pas cela pour nous, nous le faisons pour les générations futures.

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse tenue lundi, le premier ministre a déclaré que son gouvernement intensifierait ses efforts pour apporter de la résilience et rallier des actions plus décisives et plus efficaces de la part des pays développés qui, selon lui, devraient porter l’essentiel de la responsabilité de la crise climatique actuelle.

“Vous entendrez davantage parler de moi à ce sujet dans les semaines et les mois à venir, au fur et à mesure que je poursuivrai mes activités de plaidoyer sur cette question”, a-t-il déclaré.

Lors de la conférence de presse, il a également annoncé que la Dominique verserait un million de dollars à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à la Grenade, qui ont été touchées par le cyclone Beryl.

“Je crois que nous avons le devoir, l’obligation, à la fois morale et éthique, d’être solidaires avec ceux qui ont été touchés”, a fait remarquer M. Skerrit.

J’aime ça : J’aime chargement…