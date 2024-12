Le Prix international du Duc d’Édimbourg prévu cette semaine

Dominica News Online –

Le programme international du Duc d’Édimbourg en Dominique s’apprête à célébrer les réalisations de ses participants lors de la prochaine cérémonie de remise d’insignes, un événement important dans le cadre de ce prestigieux programme de formation destiné aux jeunes. La cérémonie se tiendra le 14 décembre 2024 à 17h00 dans la salle de conférence de l’Union des services publics, où les participants ayant obtenu avec succès les Prix de bronze, d’argent et d’or, ainsi que les leaders bénévoles, seront honorés.

Ce programme distingué, destiné aux jeunes de 14 à 24 ans, repose sur quatre domaines clés : le développement des compétences, la pratique sportive, le service communautaire et les aventures en plein air. Il offre aux jeunes une opportunité de développement personnel à travers une série d’activités structurées, conçues pour les préparer à la vie, quels que soient leur origine, leur culture ou leurs capacités physiques. Le Prix n’est pas une compétition, mais un défi personnel qui encourage les jeunes à repousser leurs limites et à reconnaître leurs propres réalisations à trois niveaux de difficulté croissante.

Établi en Dominique depuis 1968, le Prix du Duc d’Édimbourg a une histoire riche, bien qu’il ait parfois traversé des périodes d’inactivité. Sous la direction de l’Exécutif national, un engagement renouvelé vise à revitaliser le programme à travers l’île. Des efforts de promotion et de sensibilisation sont actuellement en cours dans les écoles secondaires, les corps de cadets de la jeunesse et divers groupes en uniforme. Actuellement, quatre sections communautaires actives—Petite Soufrière, Grand Fond, Roseau et le Territoire Kalinago—sont dédiées à encourager la participation au programme.

Alors que la cérémonie de remise d’insignes approche, l’anticipation grandit pour cet événement significatif qui reconnaîtra le travail acharné et la dévotion des jeunes ayant relevé les défis proposés par le programme international du Duc d’Édimbourg. Parmi les invités, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et du Développement communautaire s’adressera à l’assemblée, soulignant l’importance de ce programme dans la formation de citoyens résilients, compétents et engagés en Dominique.

