Le programme de construction plus sûre est lancé pour promouvoir la construction de logements plus sûrs dans les Caraïbes

Participants au lancement du Programme CDEMA pour des bâtiments plus sûrs

Aujourd’hui a eu lieu le lancement officiel du Programme de construction plus sûre, une initiative régionale sur le thème “Construire en toute sécurité : Construire des maisons pour demain”, qui vise à améliorer les normes de construction et à renforcer les capacités des professionnels de la construction et des artisans dans les Caraïbes.

Cet effort est mené par l’Agence caribéenne de gestion des catastrophes (CDEMA) en collaboration avec l’Association caribéenne des agences nationales de formation (CANTA) et l’Organisation régionale du CARICOM pour les normes et la qualité (CROSQ). Il se concentre sur la construction sûre de maisons dans la région en mettant en œuvre le “Code de pratique pour la construction de maisons dans la région des Caraïbes”.

Le lancement était un événement hybride qui s’est déroulé en personne au Courtyard Marriot, à la Barbade, où les représentants des partenaires, les sponsors et les parties prenantes des secteurs de la conception, de l’ingénierie et de la construction ont rejoint leurs compatriotes de sept autres pays pilotes qui assistaient virtuellement à l’événement. Les pays participants sont Antigua-et-Barbuda, la Barbade, les îles Vierges britanniques, la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La directrice exécutive du CDEMA, Elizabeth Riley, a déclaré que les évaluations post-catastrophe des deux dernières décennies ont révélé que le secteur du logement dans les Caraïbes a été considérablement affecté par les risques naturels, en particulier les ouragans et les tremblements de terre. Elle a noté que dans plusieurs cas, des maisons mal construites ont même entraîné des déplacements de population, des difficultés économiques et même des pertes tragiques de vies humaines.

“L’initiative Build Safe répond à ces défis en promouvant des pratiques de construction de logements plus sûres et plus résistantes dans l’ensemble des Caraïbes. Cette initiative marque une étape importante dans l’amélioration de la sécurité et de la résilience des habitations caribéennes, protégeant ainsi les vies et les biens contre de futures catastrophes”, a déclaré Mme Riley. Elle a également appelé les gouvernements des Caraïbes à placer leurs pays à l’avant-garde des efforts de résilience mondiaux et à assurer un avenir sûr pour tous en se faisant les champions de l’adoption du CRCP 10. Mme Riley a également encouragé les gouvernements à faire de l’adoption du CRCP et de la certification CVQ une exigence nationale, par le biais de partenariats avec le secteur privé et d’incitations pour les entrepreneurs et les propriétaires. L’adoption cohérente du CRCP 10 à l’échelle nationale nécessitera la mise en place et l’application de mesures de surveillance.

Le projet “Code de pratique pour la construction de maisons dans la région des Caraïbes” a cinq objectifs principaux, dont l’examen et la révision ; l’intégration du COP révisé, désormais appelé “Code de pratique standard régional de la CARICOM pour la construction de maisons”, dans les voies de certification officielles, y compris la qualification professionnelle caribéenne (CVQ) ; le développement de la CVQ et du matériel de formation ; l’organisation de la formation ; et la création d’une demande de formation parmi les propriétaires, les professionnels de la construction, les artisans, les institutions financières et les décideurs politiques dans les pays ciblés.

Le directeur exécutif a déclaré que la formation était en cours avant le lancement officiel et que des progrès significatifs avaient été accomplis dans la réalisation des objectifs du projet. Les participants qui terminent les cours de formation reçoivent des unités de compétence, qui peuvent être utilisées pour obtenir une qualification CVQ complète.

Pour soutenir le lancement de la formation, la CDEMA a accordé des subventions aux huit pays pilotes, garantissant ainsi l’impact de la première série de sessions de formation.

