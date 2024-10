Dominica News Online

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a lancé le programme RESET (Caribbean Resilient Economies and Sectors Activity Program) le 7 octobre, coïncidant avec la Semaine caribéenne de l’agriculture (CWA) qui s’est tenue du 7 au 11 octobre sur le campus ouvert de l’UWI à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La Dominique est l’un des 11 pays de la région à bénéficier de cette initiative qui vise à aider plus de 10 000 entrepreneurs, y compris des petits agriculteurs, des pêcheurs artisanaux et des coopératives, à améliorer la durabilité de leurs activités en mettant en œuvre des pratiques de résistance au climat et de préparation aux catastrophes.

En outre, ce programme améliorera l’accès financier des petites et moyennes entreprises grâce à des mécanismes tels que les échanges de dettes, l’assurance paramétrique et d’autres stratégies de réduction des risques, ce qui permettra de canaliser des ressources substantielles vers les bénéficiaires.

Karin Sullivan, chef de mission adjoint des États-Unis pour les Caraïbes orientales et l’OECO, a souligné lors du lancement : “RESET contribuera à préparer les pays des Caraïbes à atténuer les chocs économiques négatifs résultant des événements climatiques et à s’y adapter. Nous collaborerons avec les gouvernements, le secteur privé, les femmes, les jeunes et les communautés marginalisées en tant que partenaires et amis pour aborder ensemble la question de la résilience et de l’adaptation au climat”.

L’initiative RESET est menée par Abt Global en partenariat avec l’Organisation du secteur privé de la CARICOM et Willis North Inc. Patricia Shako, responsable de RESET, a déclaré : “Au cours des 60 dernières années, l’USAID a travaillé sans relâche dans le cadre de son mandat pour promouvoir des communautés caribéennes plus sûres et plus prospères. La région ESC reste la deuxième région la plus exposée aux catastrophes dans le monde, ce qui souligne l’opportunité de ce programme compte tenu de la fréquence, de l’intensité et de l’imprévisibilité croissantes des événements météorologiques extrêmes. RESET adopte une approche holistique du renforcement de la résilience, en se concentrant notamment sur les groupes les plus vulnérables, qui ont besoin d’aide aujourd’hui plus que jamais”.

Outre la Dominique, le programme RESET s’étendra à Antigua-et-Barbuda, à la Barbade, aux Bahamas, à la Grenade, à la Guyane, à Sainte-Lucie, à Saint-Kitts-et-Nevis, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au Suriname et à Trinidad-et-Tobago. Selon un communiqué de l’organisation, ce programme souligne l’engagement de l’USAID à préserver les réalisations des nations en matière de développement tout en promouvant une croissance durable et résiliente, en particulier à la lumière des défis du changement climatique.

