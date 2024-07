Le programme Transcultura de l’UNESCO soutient des entrepreneurs de jazz des Caraïbes

Le mélange entre le jazz et l’entreprenariat me semble très innovant mais aussi très pertinent, car il souligne le rôle du jazz dans le développement économique et social. Participer à cet événement a été très inspirant et m’a donné des idées et des contacts dans l’industrie de la musique pour faire avancer mon projet d’enseignement et de promotion du jazz dans la ville de Jacmel.