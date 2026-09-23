Le projet offshore de TotalEnergies au Suriname est en bonne voie pour une première production à la mi-2028. Par Reuter

Le projet offshore de TotalEnergies au Suriname est en bonne voie pour une première production à la mi-2028.

Par Reuters

Des travailleurs se tiennent près de grands sapins de Noël jaunes sous-marins, d’assemblages de vannes, de bobines et de raccords utilisés pour contrôler la production de pétrole et de gaz provenant de puits sous-marins, dans l’installation portuaire de Kuldipsingh lors de l’événement TotalEnergies EP Suriname, soulignant les progrès réalisés dans le cadre du projet GranMorgu, Premier développement pétrolier offshore du Suriname, à Paramaribo, Suriname, le 19 septembre 2026. REUTERS/Idi Lemmers

[1/5]Des travailleurs se tiennent près de grands sapins de Noël jaunes sous-marins, d’ensembles de vannes, de bobines et de raccords utilisés pour contrôler la production de pétrole et de gaz provenant de puits sous-marins, à l’installation… Acheter des droits de licence, ouvre un nouvel onglet

PARAMARIBO, 19 septembre (Reuters) – TotalEnergies (TTEF.PA), le fournisseur d’énergie français, ouvre un nouvel onglet et ses partenaires du projet pétrolier offshore GranMorgu de 12 milliards de dollars au Suriname sont en bonne voie pour inaugurer la production. Mi-2028, le chef de l’entreprise publique Staatsolie, Annand Jagesar, a dit samedi lors d’une tournée pour superviser l’avancement du développement.

« Ensemble, nous ne sommes pas seulement en train de développer un projet énergétique, nous écrivons un nouveau chapitre dans l’histoire du Suriname », a déclaré Jagesar lors de l’événement à Paramaribo, la capitale de la petite nation sud-américaine.

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Le Suriname cherche à suivre la transformation du Guyana voisin en un grand producteur de pétrole grâce à des projets offshore menés par des sociétés énergétiques internationales.

Bien que de nombreux gisements de pétrole et de gaz aient été découverts dans les eaux du Suriname depuis 2019, le pays attend encore sa première production de pétrole et de gaz offshore. Wood Mackenzie a estimé en 2024 les ressources découvertes du Suriname à plus de 2,4 milliards de barils de pétrole et de liquides et plus de 12 500 milliards de pieds cubes (TCF) de gaz.

Les entreprises impliquées dans le projet – TotalEnergies, Staatsolie et APA Corp – ont déjà dépensé environ 50 % du total des investissements prévus, a déclaré le président de TotalEnergies, Patrick Pouyanne. GranMorgu sera le premier à développer les vastes ressources offshore du Suriname.

Des composants de têtes de puits, des suspentes pour tubes de production et d’autres matériaux fabriqués en Malaisie doivent être installés prochainement afin de contrôler le flux de pétrole et de gaz vers la plateforme via ⁠un réseau d’architectures sous-marines et de pipelines, ont indiqué les dirigeants.

Le projet est situé dans une grande zone offshore comprenant 1,4 million d’acres connue sous le nom de bloc 58. Le bloc a été surveillé de près ⁠ car il est adjacent au massif bloc Stabroek d’Exxon Mobil en Guyane.

Jagesar a également déclaré qu’il espère développer la production de pétrole et de gaz offshore du pays dans le bloc, où ⁠TotalEnergies devrait forer quatre nouveaux puits d’exploration l’année prochaine.

« Je rêve d’un deuxième projet, un deuxième FPSO (Floating Production Storage and Offloading) dans le bloc 58 », a déclaré Jagesar.

Reportage par Ank Kuipers, Montage par Marianna Parraga, Laura Gottesdiener et Chizu Nomiayma

Nos normes : les principes de la fiducie Thomson Reuters.

Par Reuters

19 septembre 202611:34 ASTMédifié le 19 septembre 2026

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[1/5]Des travailleurs se tiennent près de grands sapins de Noël jaunes sous-marins, d’ensembles de vannes, de bobines et de raccords utilisés pour contrôler la production de pétrole et de gaz provenant de puits sous-marins, à l’installation… Acheter des droits de licence, ouvre un nouvel onglet

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« Ensemble, nous ne sommes pas seulement en train de développer un projet énergétique, nous écrivons un nouveau chapitre dans l’histoire du Suriname », a déclaré Jagesar lors de l’événement à Paramaribo, la capitale de la petite nation sud-américaine.

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Les entreprises impliquées dans le projet – TotalEnergies, Staatsolie et APA Corp – ont déjà dépensé environ 50 % du total des investissements prévus, a déclaré le président de TotalEnergies, Patrick Pouyanne. GranMorgu sera le premier à développer les vastes ressources offshore du Suriname.

Des composants de têtes de puits, des suspentes pour tubes de production et d’autres matériaux fabriqués en Malaisie doivent être installés prochainement afin de contrôler le flux de pétrole et de gaz vers la plateforme via ⁠un réseau d’architectures sous-marines et de pipelines, ont indiqué les dirigeants.

Le projet est situé dans une grande zone offshore comprenant 1,4 million d’acres connue sous le nom de bloc 58. Le bloc a été surveillé de près ⁠ car il est adjacent au massif bloc Stabroek d’Exxon Mobil en Guyane.

Jagesar a également déclaré qu’il espère développer la production de pétrole et de gaz offshore du pays dans le bloc, où ⁠TotalEnergies devrait forer quatre nouveaux puits d’exploration l’année prochaine.

« Je rêve d’un deuxième projet, un deuxième FPSO (Floating Production Storage and Offloading) dans le bloc 58 », a déclaré Jagesar.

Reportage par Ank Kuipers, Montage par Marianna Parraga, Laura Gottesdiener et Chizu Nomiayma

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