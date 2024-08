Le rapport préliminaire sur le recensement de 2022 est enfin publié

St. Lucia Times

En novembre 2023, le Bureau central des statistiques (CSO) a annoncé l’achèvement de la première phase du recensement national de la population et du logement de 2022.

Le recensement a été confronté à de nombreux problèmes liés au processus de collecte des données, aux agents recenseurs et à d’autres questions, ce qui a entraîné des retards dans les livrables finaux.

À l’époque, l’OSC avait informé le public que les données et le rapport technique seraient traités avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

Aujourd’hui, l’attente est terminée.

En début de semaine, l’OSC a annoncé la publication du premier rapport complet du recensement de la population et du logement de 2022.

Selon le CSO, le recensement de 2022 a marqué une transition historique pour l’organisme, car il est le premier de la région à utiliser l’approche de l’interview personnelle assistée par ordinateur (CAPI), en remplacement de la méthode traditionnelle de l’interview personnelle assistée par papier (PAPI).

Sean Mathurin, directeur des statistiques, a déclaré que le rapport provisoire marque une étape importante dans les efforts déployés pour comprendre la dynamique sociale, économique et démographique de Sainte-Lucie.

Entre-temps, le département continuera à analyser les données, en espérant finaliser la publication des données d’ici la fin de l’année.

Parmi les principales conclusions du recensement national de la population et du logement de 2022, on note une diminution de la taille moyenne des ménages, qui passe de 2,8 individus en 2010 à 2,6 en 2022.

Le taux de dépendance en fonction de l’âge est passé de 48,6 en 2010 à 44,5 en 2022 et si la population de Sainte-Lucie a augmenté de 166 526 en 2010 à 172 948 en 2022, le taux de croissance est passé de 5 % à 3,9 %.

Le directeur des statistiques a expliqué que si la population de Sainte-Lucie augmente, c’est à un rythme plus lent.

Le rapport de recensement fait également état d’une forte prévalence du diabète et de l’hypertension dans les régions de Castries et de Gros Islet.

“Le département des statistiques souhaite encourager non seulement les décideurs politiques mais aussi le grand public à utiliser cette mine d’informations, compte tenu du temps et des ressources consacrés à la production et à la génération de ces informations”, a déclaré M. Mathurin.

Sainte-Lucie effectue un recensement national du logement et de la population tous les dix ans, le dernier ayant eu lieu en 2010.

Le début de la pandémie de Covid-19 en 2020 a reporté le recensement à 2022.

Les particuliers peuvent télécharger le rapport préliminaire du recensement sur le site de l’Office central des statistiques.

