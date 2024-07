Le SouthEast Renaissance Group lance un événement de vacances unique ce week-end

Dominica News Online –

Le SouthEast Renaissance Group, en partenariat avec les principales parties prenantes du district sud-est de la Dominique, est à l’origine du SouthEast Renaissance Vacation 2024, qui se déroulera du 11 au 21 juillet 2024.

Les organisateurs promettent une expérience inoubliable dans le district du sud-est de la Dominique. Les vacances mettront en valeur les activités touristiques locales, célébrant la famille, les amis, la culture, la nourriture, la musique, l’aventure et les perspectives d’investissement. Les habitants de la Dominique et de la diaspora de Grandfond, Rivière Cyrique, Morne Jaune, LaPlaine, Boetica et Delices sont invités à participer à cette occasion de renouer avec leurs racines et de commémorer l’esprit communautaire.

L’événement comprendra une variété d’activités, allant des grillades en rivière mettant en valeur la cuisine du Sud-Est à un gala formel mettant en valeur l’élégance, ainsi que des événements axés sur le bien-être et la famille. Les participants auront l’occasion de s’immerger dans la culture vibrante du sud-est de la Dominique, en encourageant l’unité et l’engagement communautaire dans chaque village.

Outre les loisirs et les expériences culturelles, les vacances de la Renaissance du Sud-Est 2024 offriront des opportunités d’investissement pour soutenir les micro-industries locales dans le district. Les participants sont encouragés à explorer et à contribuer à la croissance de ces entreprises, ce qui ajoutera à l’attrait distinctif de la région.

Le public est invité à participer et à aider le groupe à construire une communauté prospère dans le Sud-Est.

