Le spectacle des drag-queens Divas Of Helen est salué comme un succès

Par

Keira St. Rose

Le Divas of Helen Drag Queen Show, qui s’est tenu dimanche, s’est avéré être un succès retentissant, selon les organisateurs de l’événement, 758 Pride.

Dans le cadre des célébrations du week-end de la fierté, le spectacle a présenté les performances de cinq locaux, chacun présentant trois numéros distincts.

Monet X Change, une Sainte-Lucienne afro-américaine connue pour son titre de “Miss Congeniality” dans l’émission RuPaul’s Drag Race, était la tête d’affiche de l’événement.

La troupe représentait trois maisons de dragons : House of Luxury, House of West et House of Fierce.

