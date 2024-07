Le Swanky Kitchen Band entre dans l’histoire avec une tournée aux États-Unis

Cayman Compass

Par Shanda Gallego –

Le Swanky Kitchen Band s’apprête à se produire à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et à enregistrer la première musique caïmanaise à être archivée dans le cadre du Registre national des enregistrements des États-Unis, “considérant que la musique traditionnelle des groupes « de cuisine »est culturellement, historiquement et esthétiquement importante”, a déclaré le groupe dans un communiqué de presse.

Le concert du 31 juillet fait partie de la première tournée du groupe sur la côte est des États-Unis, qui vise à “faire découvrir la musique des groupes « de cuisine » caïmanais à de nouveaux publics”, selon le communiqué.

Le groupe est composé de 10 membres : Samuel Rose (violon), Nicholas Johnson (guitare), Paula Scott (râpe et secoueurs), Lammie Seymour (basse), Devon Edie (saxophone et harmonica), Christopher Seymour (guitare solo), KK Alese (chant), Jeffrey Wilson (chant), Jared Tibbetts (batterie) et Beniel Miller (clavier). Ils donneront huit concerts entre le 26 juillet et le 8 août.

Calendrier de la tournée du Swanky Kitchen Band sur la côte est.

Depuis 2003, le Swanky Kitchen Band, connu sous le nom de “Cultural Guardians” de Cayman, est devenu le groupe le plus demandé et le plus acclamé de Cayman, accumulant une base de fans fidèles, se produisant localement, régionalement et internationalement. Ils ont produit deux albums, “A Swanky Christmas” et “Sand Dance”

Un rêve

Karen ‘KK Alese’ Edie Turner, l’une des chanteuses du groupe, a déclaré au Cayman Compass qu’elle était ravie de participer à cette tournée, dont le groupe rêvait depuis longtemps.

“C’est une occasion formidable de présenter notre genre musical unique, tout en élargissant la perception des îles Caïmans en général. Nous sommes prêts à partager cet aspect de notre culture et j’ai bon espoir que nous serons bien accueillis”, a-t-elle déclaré.

Nicholas Johnson, l’un des membres fondateurs du groupe, s’est penché sur la réalisation de ce rêve pour le groupe.

“Cette incroyable tournée marque un tournant majeur dans notre parcours musical, et nous sommes très fiers de porter le drapeau caïmanais sur la côte Est cet été”, a-t-il déclaré.

Cette tournée américaine historique a été organisée par le Center for Cultural Vibrancy, une organisation à but non lucratif basée en Virginie, aux États-Unis.

Le directeur exécutif du centre, Jon Lohman, a déclaré : “Ayant rencontré le groupe l’année dernière lors de la Old Fiddler’s Convention, j’ai été vraiment impressionné par la passion et le sens du spectacle de Swanky. Le caractère unique du son caïmanais et leur capacité à dialoguer avec le public nous ont permis d’obtenir des invitations pour de nombreux festivals et représentations spéciales.

Plusieurs agences culturelles des îles Caïmans ont soutenu la tournée du groupe, notamment le ministère de la jeunesse, des sports et du patrimoine et le ministère du contrôle des frontières, du travail et de la culture. Le groupe a également reçu une subvention de la Fondation culturelle nationale des îles Caïmans et le soutien de Cayman Airways Ltd, le sponsor officiel du voyage.

Natalie Urquhart, directrice générale par intérim de la Fondation culturelle nationale des îles Caïmans, a déclaré : “Le programme de subventions pour les arts de la CNCF vise à soutenir les créateurs qui se consacrent à la préservation de notre patrimoine unique ou au développement de la culture caïmanaise.

“Swanky rend hommage au passé et au présent avec une musique profondément ancrée dans la tradition et reflétant les rythmes vibrants de la Caïmanie contemporaine. Nous sommes ravis de soutenir leur tournée sur la côte est et de les aider à faire connaître à de nouveaux publics la musique de cuisine bien-aimée des îles Caïmans.

Le Swanky Kitchen Band pose avec les sponsors, les ministres Isaac Rankine et Dwayne Seymour (premier rang, au centre), le directeur général par intérim de la CNCF, Natalie Urquhart (deuxième rang, au centre) et le directeur général par intérim de la CNCF, Paul Tibbetts (dernier rang, quatrième à droite).

au centre), Natalie Urquhart, directrice générale par intérim de la CNCF (rangée arrière au centre) et Paul Tibbetts, directeur financier et vice-président de Cayman Airways (rangée arrière, quatrième à partir de la droite).

Tibbetts (quatrième rangée à partir de la droite).

Le ministre du patrimoine, Isaac Rankine, a félicité le groupe pour sa “réussite exceptionnelle” auprès de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis : “Il s’agit certainement d’une opportunité passionnante pour le groupe et les habitants des îles Caïmans, car elle permettra à notre patrimoine musical de faire partie de la collection officielle. Je remercie sincèrement le Swanky Kitchen Band pour la visibilité qu’il apportera aux îles Caïmans, mais surtout pour tout le travail qu’il a accompli afin de promouvoir la culture et le patrimoine caïmanais par le biais de la musique. Nous sommes honorés de parrainer cette entreprise louable”.

Le samedi 3 août, le groupe se produira également au Lincoln Center de New York dans le cadre du Globalfest et a encouragé ses fans à venir le voir.

Samuel Rose, violoniste du groupe, a déclaré : “Nous avons parcouru un long chemin pour en arriver là, et nous voulons que les fans et les amis qui nous ont encouragés tout au long de notre parcours soient présents pour cette occasion mémorable.”

M. Rose a ajouté : “Au vu de l’incroyable réaction suscitée jusqu’à présent, nous savons que de nombreux Caïmanais seront présents, avec leurs maillots aux armoiries et leurs drapeaux disséminés dans le public. Nous voulons que ce soit un moment de connexion pour les Caïmanais, alors que nous célébrons notre patrimoine dans l’une des villes les plus emblématiques du monde.”

La tournée se terminera le 8 août au Blue Ridge Music Center, un centre des arts de la scène en Virginie qui se consacre à la préservation de la musique historique et constitue une plaque tournante pour les musiciens folkloriques de la région.

Pour suivre le groupe, consultez sa page Facebook.

