Le tribunal du Vatican condamne les anciens dirigeants du chœur de la chapelle Sixtine à la prison

Site Aleteia

Par Anna Kurian – Trois accusés, dont deux anciens responsables du chœur de la chapelle Sixtine – chargé de l’animation des célébrations liturgiques au Vatican – ont été condamnés par le Vatican à des peines de prison, pour détournement de fonds, blanchiment d’argent et escroquerie. C’est le jugement du tribunal du petit État rendu en première instance mardi, après un an et demi de procès.

Ce procès ouvert le 24 mai 2023 faisait suite à une enquête demandée par le pape François en 2018 sur la gestion économico-administrative de ce chœur pontifical composé d’une cinquantaine de choristes. Trois personnes, Mgr Massimo Palombella, prêtre salésien, ancien directeur du chœur, et actuellement directeur du chœur de la cathédrale de Milan, Michelangelo Nardella, ancien directeur financier, et son épouse Simona Rossi, étaient sur le banc des accusés.

Le président du tribunal, Giuseppe Pignatone, a rendu son verdict ce mardi : Mgr Palombella est condamné à 3 ans et 2 mois de réclusion et à une amende de 9.000 euros. Michelangelo Nardella écope de 4 ans et 8 mois de réclusion, d’une amende de 7.000 euros et son épouse Simona Rossi à 2 ans de réclusion et une amende de 5.000 euros. Tous se voient également interdits d’exercer des fonctions publiques.

Les trois accusés, qui sont aussi absous de certains chefs d’accusation, sont condamnés par ailleurs à des confiscations de bien à hauteur des délits commis : 123.646 euros pour Michelangelo Nardella ; 127.000 euros pour Michelangelo Nardella et Mgr Palombella ; et 29.699 euros pour les deux époux.

Abus de pouvoir

Outre les délits de détournement de fonds, de blanchiment et d’escroquerie, les deux anciens dirigeants ont également été reconnus coupables d’abus de pouvoir dans l’organisation de concerts en faveur d’entreprises italiennes. L’avocate du couple condamné, Laura Sgrò, a d’ores et déjà annoncé qu’ils feraient appel de la sentence.

Au cours de ce procès, l’ancien secrétaire particulier de Benoît XVI, l’archevêque allemand Mgr Georg Gänswein, avait été entendu par la cour en tant que témoin, le 12 juin 2023. Celui qui était alors préfet de la Maison pontificale avait en effet la responsabilité directe du chœur au moment des faits, avant que sa gestion ne soit transférée aux compétences du maître des célébrations pontificales, avec le Motu proprio du 17 janvier 2019.

Le chœur de la chapelle Sixtine est actuellement dirigé par le Brésilien Mgr Marcos Pavan. Il compte 24 choristes adultes et une trentaine de chanteurs enfants, et se produit régulièrement en concert en Italie et dans le monde.

J’aime ça : J’aime chargement…