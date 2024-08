L’EHPAD Fantaisie à Saint-Joseph : Un projet pour l’agglomération du centre

Cette implantation à Saint-Joseph apparaît d’autant plus importante qu’elle répond aux demandes émanant des familles et des personnes âgées de la Martinique, et plus précisément de l’Agglomération Centre, composée des communes de Saint-Joseph, de Fort-de-France, du Lamentin et de Schoelcher.

Il offrira 84 lits dans un cadre de vie confortable et adapté, comprenant des appartements privés, des espaces de vie partagés, une salle de restauration et un jardin thérapeutique. L’offre de soins sera variée au travers de son unité d’hébergement renforcée (UHR) de 14 lits, son pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) pouvant accueillir 14 résidents, ses 4 lits d’hébergement temporaire et ses 6 places d’accueil de jour.

Le projet bénéficie d’un investissement global de 16,05 M€ de la SEMSAMAR :