L’énergie du carnaval monte en flèche à Saint-Kitts alors que l’île se prépare pour deux jours de défilé

Par l’équipe éditoriale

Saint-Kitts est en effervescence alors que les fêtards se préparent pour le défilé vibrant de deux jours, événement phare des festivités annuelles du Sugar Mas. Les rues de l’île s’empliront bientôt de musique, de couleurs et d’une énergie joyeuse, reflétant l’essence de la culture caribéenne.

Kerlyn Williams, propriétaire de Ready Fete Go, est à la tête des préparatifs pour que les participants soient prêts à vivre pleinement l’expérience du carnaval. Son établissement tout-en-un propose des services qui rehaussent l’expérience carnavalesque, répondant à tous les besoins, depuis des maquillages étincelants jusqu’aux services de coiffure, sans oublier des boissons rafraîchissantes concoctées par les meilleurs mixologues.

« Ready Fete Go est le centre de préparation ultime pour le carnaval, » explique Williams. « Nous proposons des services avec les meilleurs maquilleurs et barbiers de l’île pour que les participants brillent. Que ce soit pour les costumes, les paillettes ou une boisson pour se mettre dans l’ambiance, nous avons tout ce qu’il faut. Notre objectif est d’offrir une expérience fluide et agréable avant de rejoindre le défilé. »

Une célébration de la culture et du talent créatif

Williams souligne que le carnaval de Saint-Kitts va au-delà d’un simple défilé : c’est une célébration du riche patrimoine culturel et du talent créatif de l’île. Elle a salué les efforts des promoteurs privés ainsi que le soutien des principaux acteurs tels que le Ministère du Tourisme et l’Office du Tourisme de Saint-Kitts pour rendre le carnaval inoubliable.

« Le carnaval est une grande opportunité pour les créatifs. C’est l’occasion de mettre en valeur le meilleur de Saint-Kitts tout en accueillant tout le monde, des locaux aux visiteurs des Caraïbes et de la diaspora. Avec Ready Fete Go, les participants peuvent arriver, récupérer leurs costumes et plonger directement dans les festivités sans stress, » ajoute-t-elle.

Des avis élogieux des participants

L’initiative a été accueillie avec enthousiasme par les participants, qu’ils soient locaux ou venus de loin. Un fêtard de Miami a partagé son excitation face à la commodité et à la qualité des services proposés par Ready Fete Go :

« C’était incroyable ! Ils m’ont aidé avec mon costume, mon maquillage et mes paillettes — c’était une expérience inoubliable. Je reviendrai certainement l’année prochaine. »

Toni Pepperton, venue de New York, a exprimé des sentiments similaires, mettant en avant la façon dont ces services enrichissent l’expérience du carnaval :

« C’est incroyable de voir à quel point Ready Fete Go facilite les choses pendant le Sugar Mas. La nourriture, la musique et la culture ici sont incomparables, et ce service me permet de me concentrer sur le plaisir sans aucun tracas. J’ai hâte de rejoindre le défilé ! »

Une énergie contagieuse

Selon Williams, l’énergie est palpable :

« Le carnaval de Saint-Kitts reste un sommet des célébrations caribéennes, mêlant tradition, innovation et esprit communautaire. Avec des initiatives comme Ready Fete Go, les participants ne sont pas seulement prêts, mais aussi inspirés pour profiter pleinement de ce spectacle culturel inoubliable. »

