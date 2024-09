Les activités du mois du SOPK de Herbal Harmony se terminent par une table ronde

Dominica News Online

Tout au long du mois de septembre, Herbal Harmony, un fournisseur local de sachets de thé spécialement conçus pour soutenir la santé reproductive des femmes, a organisé une série d’activités destinées à promouvoir la santé, le bien-être et l’éducation concernant le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie qui touche des millions de femmes dans le monde.

L’initiative de sensibilisation comprenait plusieurs événements importants, tels que “Farmacy”, une visite informative du nouveau marché menée par Sister Nats de Give Life, défenseur de la santé et du bien-être. Cette visite a permis aux participants de découvrir des remèdes naturels d’origine locale susceptibles d’améliorer la santé reproductive. En outre, les participants ont eu l’occasion de visiter la pharmacie Jolly’s, où la pharmacienne Leona Jeremiah a présenté divers suppléments qui peuvent aider à gérer les symptômes du SOPK.

Pour encourager davantage la forme physique et la santé en général, Herbal Harmony a organisé une séance de Cardio Jam, motivant les participants à intégrer l’activité physique dans leur routine quotidienne. La campagne a également touché un public plus large grâce à des programmes radiophoniques éducatifs et à la participation à des événements industriels, renforçant le message de sensibilisation au SOPK et les ressources disponibles pour les personnes concernées. Une visite dans une école de filles a été organisée pour fournir des informations sur la reconnaissance des symptômes en vue d’un dépistage précoce. En outre, une collaboration avec Triage Health a permis aux femmes de bénéficier d’un test pour leur type spécifique de SOPK, offert à un tarif réduit pendant le mois de septembre, désigné comme le mois du SOPK.

Pour conclure cette initiative importante, Herbal Harmony organisera une table ronde et le lancement d’un livre, réaffirmant ainsi son engagement dans la défense du SOPK. L’événement sera animé par Trudy Christian, célèbre défenseur du SOPK, et réunira un groupe d’experts, dont le Dr Natasha Maxine-Esprit de Triage Health, Leona Jeremiah de Jolly’s Pharmacy et Sister Nats de Give Life. Rachel Shillingford, PDG de Herbal Harmony, s’est montrée enthousiaste à l’idée de réunir un groupe d’experts aussi compétents pour partager leurs points de vue et répondre aux questions de la communauté.

“Nous sommes ravis de réunir un groupe de personnes aussi compétentes et passionnées pour partager leur expertise et répondre aux questions de la communauté”, a déclaré Rachel Shillingford, PDG de Herbal Harmony. “Notre objectif est de donner aux femmes les informations et les ressources dont elles ont besoin pour gérer le SOPK et mener une vie plus saine. Mme.

Shilling ford lancera également son livre intitulé “Thriving with PCOS”, qui sera disponible sur Amazon.

La session en direct permettra aux participants d’interagir avec le panel, de poser des questions et d’acquérir des connaissances précieuses sur la gestion du SOPK. Elle est ouverte au public.

Détails de l’événement :

– Date : Mardi 24 septembre 2024

– Heure : 17h30

– Lieu : Salle de conférence du NDFD Salle de conférence du NDFD

– RSVP : 767-225-3872

J’aime ça : J’aime chargement…