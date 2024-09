Les améliorations apportées à Douglas-Charles répondent aux problèmes d’accès et s’alignent sur les objectifs touristiques du pays, selon le ministre du tourisme.

Dominica News Online.

Lors d’une visite à l’aéroport Douglas-Charles, la ministre du Tourisme, Denise Charles-Pemberton, s’est dite convaincue que l’allongement et le rainurage de la piste de l’aéroport Douglas-Charles ouvriraient les portes à davantage de marchés et à des avions plus gros.

Elle a révélé que la Dominique s’était fixé un objectif touristique ambitieux de 500 000 visiteurs d’ici à 2030.

“Pour certains, ce chiffre peut sembler élevé, mais pour la Dominique, il représente l’horizon de ce que nous pouvons atteindre”, a déclaré la ministre.

Selon M. Charles-Pemberton, l’accès a toujours été l’un des plus grands défis à relever pour atteindre ces objectifs.

“Aujourd’hui, grâce à l’extension et au rainurage de notre piste d’atterrissage, nous nous attaquons de front à ce défi”, a-t-elle déclaré. “Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs…”

Elle a ajouté : “Ensemble, nous construisons quelque chose de classe mondiale, quelque chose qui se démarque des normes internationales”.

En outre, Mme Charles-Pemberton a expliqué que l’allongement de la piste à 1 936 mètres n’est pas seulement une amélioration, c’est une réalisation.

“Elle représente notre capacité à nous développer au-delà des itinéraires actuels, en nous permettant d’accueillir des [avions plus grands, transportant plus de passagers, plus de fret et plus de carburant”, a-t-elle noté. “Cette extension signifie que la Dominique peut désormais proposer des vols directs, non seulement vers Miami, mais aussi vers New York.



Piste de l’aéroport Douglas-Charles, Photo : Discover Dominica Authority

J’aime ça : J’aime chargement…