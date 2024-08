Les autorités sanitaires mettent en garde contre le virus Oropouche

Cayman Compass

Par Norma Connolly

Le ministère de la Santé et du Bien-être des îles Caïmans a émis un avis aux résidents locaux pour les avertir du risque de transmission du virus Oropouche, qui peut être propagé par les moustiques.

Aucun cas n’a été signalé aux îles Caïmans, ont confirmé les autorités sanitaires locales.

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a lancé une alerte au début du mois après avoir constaté que le virus se propageait en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, y compris dans des endroits où aucun cas n’avait été signalé par le passé.

Le Dr Nick Gent, médecin en chef des îles Caïmans, a déclaré vendredi que le niveau de risque global pour la région ayant été relevé à élevé par l’OPS, “et compte tenu de nos liens avec de nombreux pays touchés par ce virus – principalement Cuba, le Brésil, la Colombie, le Pérou et la Bolivie – il est dans notre intérêt de veiller à ce que nos résidents soient conscients de ces risques et prennent des précautions lorsqu’ils se rendent dans des zones endémiques”.

Il a ajouté qu’étant donné que les insectes susceptibles de transmettre le virus Oropouche sont présents dans les îles Caïmans, “il convient de ne pas oublier de prendre des mesures pour prévenir la transmission locale”.

Le virus d’Oropouche est transmis à l’homme par la piqûre d’un moucheron (petite mouche) et de certains moustiques, dont le Culex quinquefasciatus, également connu sous le nom de “Southern house mosquito” (moustique domestique du sud), que l’on trouve aux îles Caïmans. À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve de transmission interhumaine.

Les symptômes de la maladie sont similaires à ceux de la dengue : fièvre, maux de tête, raideurs articulaires, douleurs et frissons. Les symptômes persistent généralement pendant cinq à sept jours.

Si les cas graves sont rares, deux décès ont été signalés, tous deux au Brésil, selon l’alerte lancée le 1er août par l’OPS, qui a indiqué que, depuis le début de l’année, 8 078 cas ont été confirmés dans la région. Selon l’OPS, c’est la première fois que des décès sont attribués au virus.

Il n’existe aucun traitement ni vaccin spécifique pour la maladie à virus Oropouche, qui a été détectée pour la première fois en 1955 à Trinité-et-Tobago. Elle doit son nom à la région de Trinidad où se trouvait le laboratoire où elle a été découverte et isolée, au bord de la rivière Oropouche.

“Au niveau local, nous avons développé la capacité de tester le virus Oropouche au laboratoire de biologie moléculaire des îles Caïmans de l’Autorité des services de santé”, a déclaré le Dr Samuel Williams, médecin-chef de la santé, dans le communiqué. “Le test est en cours de validation et les prestataires de soins seront informés lorsqu’il sera disponible”.

Toute personne présentant de la fièvre et des douleurs musculaires ou articulaires est invitée à contacter son médecin généraliste pour obtenir des conseils et des tests, en particulier si elle a récemment voyagé dans une zone endémique.

Les personnes qui voyagent dans les zones touchées sont invitées à utiliser un insectifuge et à prendre des précautions pour éviter les piqûres.

Comment se protéger contre les piqûres de moustiques ?

Utiliser un répulsif contre les moustiques, en particulier pendant les périodes d’activité maximale des moustiques (au crépuscule et à l’aube).

Portez des chemises légères à manches longues et des pantalons longs.

Prenez des mesures pour empêcher les moustiques d’entrer dans votre maison en utilisant l’air conditionné et les moustiquaires des fenêtres et des portes.

Une fois par semaine, videz et nettoyez, retournez, couvrez ou jetez les objets qui contiennent de l’eau, tels que les pneus, les seaux, les jardinières, les jouets, les piscines, les bains d’oiseaux, les pots de fleurs ou les poubelles. Cela détruira les sites de reproduction des moustiques. Vérifiez l’intérieur et l’extérieur de votre maison. Les moustiques pondent leurs œufs près de l’eau.

Contactez l’unité de recherche et de contrôle des moustiques au 949-2557 pour demander un service si la situation des moustiques dans votre région est préoccupante.

