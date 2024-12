Les Caïmans auront un Noël en noir et blanc malgré la pénurie de Guinness

Cayman Compass

Par Raymond Hainey –

Jarlath Sheridan de Fidel Murphy’s promet qu’il n’y aura pas de pénurie de Guinness pendant la période des fêtes. – Photo : Raymond Hainey

Les Caïmans profiteront d’un Noël en noir et blanc après que les grossistes ont réussi à éviter une pénurie de Guinness et ont importé suffisamment de cette célèbre stout pour couvrir la saison festive jusqu’à la Saint-Patrick.

La Guinness pression n’est pas devenue une pénurie de Guinness parce que les Caïmans ont dû passer leurs commandes tôt, en les plaçant auprès du célèbre brasseur de Dublin dès octobre.

Jarlath Sheridan, le gérant de Fidel Murphy’s, le seul pub irlandais des Caïmans, a confirmé que le bar ne manquerait pas de Guinness, même si les Caïmans s’approvisionnent en Irlande, comme le Royaume-Uni, où la bière est rationnée dans certains endroits.

Sheridan, originaire du comté de Wexford en Irlande, a déclaré que Jacques Scott, le grossiste en boissons de George Town, avait « bien fait » en passant la commande avant que la pénurie ne frappe le Royaume-Uni.

« J’ai eu quelques clients inquiets à ce sujet et posant des questions, mais nous sommes prêts pour les fêtes.

« Les clients ne manqueront pas de Guinness pendant Noël et le Nouvel An – je le garantis. »

Il a dit : « C’est un conteneur complet – je pense qu’il y a entre 180 et 200 fûts à l’intérieur. Cela devrait nous permettre de passer en toute sécurité le Nouvel An et jusqu’à la Saint-Patrick.

« Je pense que l’isolement relatif des Caïmans a été un atout – si nous avions passé la commande plus tard, nous n’aurions peut-être pas pu l’obtenir avant très longtemps. »

Sheridan a ajouté : « Il faut avoir de la Guinness pour la Saint-Patrick – nous avons été proches de la rupture dans le passé et ne pas en avoir pour la Saint-Patrick, mais Jacques Scott réussit toujours – parfois miraculeusement. »

Les pubs irlandais au Royaume-Uni font face à une crise de Noël après que la brasserie Guinness dans la capitale irlandaise n’a pas pu répondre à la demande.

Les propriétaires, le géant des boissons Diageo, ont été contraints de rationner la quantité que les pubs britanniques pouvaient acheter en raison d’une « demande exceptionnelle des consommateurs » au Royaume-Uni.

Certains pubs ont même dû recourir à des « cartes de rationnement » – ce qui signifie qu’ils ne peuvent obtenir une pinte de la boisson noire qu’après avoir consommé deux autres boissons.

Deux clients de Fidel’s ont accueilli avec satisfaction la nouvelle que la Guinness continuerait de couler aux Caïmans.

Brian Fitzpatrick, également irlandais, et son ami Martin Dohnal, originaire d’un autre pays célèbre pour sa bière, la République tchèque, qui travaillent tous deux dans l’industrie de l’hospitalité, ont salué la nouvelle.

Dohnal, qui se dit connaisseur de bonnes bières, a déclaré : « Fidel’s est le seul endroit où aller pour la Guinness – avoir un pub irlandais ici apporte un peu de cette culture aux Caïmans. »

Fitzpatrick a ajouté : « J’espère être ici pour la Saint-Patrick et je suis heureux que la Guinness soit là aussi. »

Fin Wilson, le directeur des boissons chez Jacques Scott, a déclaré : « Nous commandons ici quatre mois à l’avance.



« La Guinness a toujours été un problème à cette période de l’année. Jarlath a suffisamment commandé et nous l’avons encore sur nos étagères. »

Une porte-parole de Diageo, basée à Londres, a souligné que le problème était confiné au Royaume-Uni et qu’il était espéré que l’approvisionnement normal serait rétabli d’ici janvier.

Elle a ajouté : « Nous sommes reconnaissants envers tous nos clients pour leur engagement, leur collaboration et leur patience au cours des trois dernières semaines.

« Nous produisons plus de Guinness aujourd’hui que jamais en 265 ans d’histoire, et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les clients de notre réseau pour gérer la distribution de Guinness aussi efficacement que possible, en veillant à maximiser l’approvisionnement et à minimiser les perturbations pour les pubs, les détaillants et les consommateurs. »

Ce n’est pas la première fois que les Caïmans manquent de Guinness – la pandémie de COVID-19 a entraîné une absence totale de Guinness sur l’île entre mai et décembre 2020.

Et une autre pénurie de Guinness en 2008 a suscité une lettre humoristique au rédacteur en chef du Compass exigeant des réponses.

J’aime ça : J’aime chargement…