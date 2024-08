Les débats sur les ports de croisière et de marchandises relancent les questions de développement

Cayman Vompass

Alors que Grand Cayman envisage des projets portuaires distincts – l’un pour le fret et l’autre pour le tourisme de croisière – les acteurs de l’île s’interrogent sur leurs impacts potentiels. Les concepts portuaires ont ravivé de vieux points de discussion et des débats pré-pandémiques sur l’infrastructure de l’île.

La Tortuga Rum Company a publié une déclaration en faveur du référendum proposé par le gouvernement, annoncé le 31 juillet, afin de déterminer la position du public sur la poursuite de l’installation d’un quai d’accostage pour les croisières sur l’île. La société était également favorable à la poursuite d’un projet de port de croisière avant que le référendum organisé à l’initiative de la population sur le sujet ne soit abandonné en 2020.

Le nouveau référendum, initié cette fois par le gouvernement, a été décrit comme un effort pour mesurer l’intérêt du public pour l’industrie de la croisière et n’est pas lié à une proposition de projet spécifique. La date et la formulation du référendum n’ont pas encore été communiquées.

Tortuga a salué ce nouveau référendum comme un effort démocratique visant à impliquer les électeurs caïmanais.

“L’amélioration de notre port de croisière n’est pas seulement une question d’infrastructure ; il s’agit d’assurer l’avenir de notre économie et de préserver les emplois et les entreprises qui dépendent du tourisme de croisière”, a déclaré Eugene Nolan, PDG de la Tortuga Rum Company, dans un communiqué de presse.

“Avec la capacité d’accueillir en toute sécurité des navires plus grands et de réduire l’empreinte environnementale, grâce à la diminution des émissions et de la consommation de carburant, nous améliorerions non seulement l’efficacité de notre port, mais aussi la qualité de l’expérience vécue par nos visiteurs”.

La société a qualifié le tourisme de “pierre angulaire de l’économie des îles Caïmans”, qui a souffert d’une baisse du nombre de croisiéristes depuis la réouverture des îles après la fermeture du COVID-19.

Le ministre du tourisme, Kenneth Bryan, a prévenu que les arrivées de bateaux de croisière à Grand Cayman allaient continuer à diminuer si l’on ne disposait pas d’un embarcadère pour accueillir des navires plus grands.

Calendrier du référendum

À la suite de la déclaration de Tortuga, CPR Cayman, qui a joué un rôle essentiel dans l’organisation du référendum populaire abandonné, s’est interrogé sur le bien-fondé de la tenue d’un nouveau référendum.

“La pandémie de Covid-19 a clairement démontré les risques inhérents et la volatilité de l’industrie des croisières et la nécessité pour Cayman de trouver un équilibre prudent dans le développement d’un secteur de tourisme de croisière durable axé sur des visiteurs de qualité à forte dépense, qui ne compromet pas l’environnement sur lequel repose une grande partie de ce tourisme”, a écrit CPR Cayman dans une déclaration publique.

“Un référendum initié par le gouvernement n’est pas contraignant pour les gouvernements actuels ou futurs et, en l’absence d’un besoin pressant de référendum à l’heure actuelle et de projets ou d’agendas sur la table, nous ne voyons pas la justification d’un référendum en 2024”.

Le CPR s’est également interrogé sur le coût d’un référendum, “à un moment où tant de Caïmanais luttent contre la flambée du coût de la vie, du logement et de la circulation”.

Le Cabinet a approuvé un financement supplémentaire de 1,2 million de dollars pour le Bureau des élections afin de soutenir le référendum.

“Si le gouvernement décide que la question du référendum doit être posée, il serait plus judicieux d’utiliser les ressources du peuple en organisant le référendum en même temps que les élections générales de 2025. La tenue du référendum en même temps que les élections générales permettrait également une plus grande participation et donnerait l’occasion à un plus grand nombre de citoyens de s’exprimer sur cette question importante”, a déclaré CPR Cayman.

L’annonce du référendum le 31 juillet est intervenue un mois après la date limite d’inscription sur les listes électorales, ce qui signifie que les électeurs qui s’inscrivent maintenant ne pourront pas voter si le référendum a lieu avant la fin de l’année.

“Alors que nous approchons rapidement de la fin du mois d’août, nous nous interrogeons sur les raisons d’une telle précipitation pour organiser le référendum, et nous craignons en particulier que l’absence de préavis n’exclue tous les électeurs éligibles qui ne sont pas déjà inscrits sur les listes électorales”, a écrit le CPR.

L’organisation a également demandé que des “règles strictes et équitables de financement des campagnes électorales” soient établies pour le vote.

Débat sur le port de marchandises

Parallèlement, le gouvernement réfléchit à la possibilité de déplacer le port de marchandises de George Town en dehors du front de mer, actuellement divisé entre les croisières et les demandes commerciales.

Au début du mois, le gouvernement a présenté une série d’options pour déplacer le port de marchandises, y compris plusieurs possibilités à Breakers.

Le National Trust for the Cayman Islands a publié une déclaration mardi, exhortant le gouvernement “à ajouter une option “faire le maximum” sur le site actuel de George Town, basée sur une croissance démographique gérée de 150 000 personnes plutôt que sur le chiffre de 250 000 personnes actuellement utilisé comme base pour le rapport”.

Le gouvernement n’a pas inclus l’option de rester à George Town dans ses propositions rendues publiques au début du mois. Le National Trust demande aux autorités de reconsidérer la possibilité d’étendre les installations de George Town, plutôt que de construire un nouveau port ailleurs.”L’analyse de rentabilité actuelle comprend deux options pour le port de George Town : ‘ne rien faire’ et ‘faire le minimum'”, a déclaré le National Trust.

La NTCI estime qu’il faudrait inclure une option “faire le maximum” qui améliore le site actuel de manière à ce qu’il puisse supporter un niveau de population plus réaliste plafonné à 150 000 personnes.

Le National Trust s’inquiète de l’impact environnemental sur la vie terrestre et marine si la construction se poursuit près des carrières de Breakers.

“Nous souhaitons que le gouvernement adopte une approche prudente et fondée sur des données en ce qui concerne l’expansion du port et qu’il plaide pour une transparence totale, y compris une étude d’impact sur l’environnement avant le début de toute construction”, a déclaré Melanie Carmichael, présidente du National Trust.

“Nous sommes également convaincus que les scénarios démographiques envisagés pour le port devraient être appliqués à tous les projets gouvernementaux, y compris la planification du développement, la gestion des déchets et les transports, afin qu’il y ait davantage de corrélation entre ces grands projets d’investissement qui auront un énorme impact environnemental, social et économique sur les trois îles.

Le National Trust a demandé au gouvernement d’envisager différents scénarios de croissance démographique au-delà de la projection actuelle de 250 000 personnes d’ici 2084, qualifiant ce taux de croissance de “non durable” et “indésirable”.

