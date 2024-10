Les Députés ultramarins alertent sur l’impact de la nouvelle taxe sur les billets d’avion

Les députés ultramarins, conduits par Karine Lebon, députée de la Réunion, ont adressé une lettre au Premier ministre Michel Barnier, exprimant leur vive inquiétude concernant l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Ils soulignent l’impact dévastateur qu’une telle mesure pourrait avoir sur les concitoyens des territoires ultramarins, en particulier sur la continuité territoriale, un droit fondamental pour ces populations géographiquement isolées.

Un Risque pour la Continuité Territoriale

Dans leur courrier, les députés rappellent que les ultramarins sont déjà durement touchés par le coût élevé des billets d’avion, rendant les voyages fréquents vers l’Hexagone de plus en plus difficiles. Une nouvelle augmentation de la taxation des billets, applicable aux vols en provenance ou à destination de ces territoires, aggraverait cette situation, renforçant le sentiment de rupture sociale et d’isolement des populations concernées. Les députés qualifient la réponse du ministre de l’Économie lors de la dernière séance de questions d’actualité au gouvernement d’« alarmante » et « insuffisante ». Elle n’a pas dissipé leurs craintes concernant une possible contribution des ultramarins à cette taxation.

Un Appel au Respect des Droits des Ultramarins

Les députés demandent au Premier ministre de s’engager fermement pour exclure les territoires d’Outre-mer de cette nouvelle taxation. Ils mettent en avant l’importance de garantir le droit à la mobilité pour les populations ultramarines et expriment leur détermination à défendre cette cause lors de l’examen du projet de loi de finances. Selon eux, cette mesure risque de creuser davantage le fossé entre l’Hexagone et les territoires ultramarins, déjà confrontés à de nombreuses difficultés économiques.

La lettre est cosignée par plusieurs députés de La Réunion, de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, et de Polynésie française, démontrant l’unité des parlementaires ultramarins face à cette menace pour la continuité territoriale.

