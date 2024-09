Les étudiants dominicains bénéficient de la générosité de la Fondation Melissa Skerrit

Dominica News Online –

Plusieurs élèves de la circonscription de Roseau Central ont reçu des articles de première nécessité pour l’année scolaire 2024/2025, dans le cadre du programme annuel Adopt a Child Back-to-School de la Fondation Melissa Skerrit. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi 31 août 2024 au Peebles Park de Roseau.

Environ 276 sacs à dos remplis des fournitures scolaires nécessaires ont été distribués aux élèves de Roseau Central Constituency, de différents niveaux scolaires, qui fréquentent diverses écoles. Les élèves d’autres villages de la Dominique bénéficieront également du programme de rentrée scolaire et recevront des colis.

Jusqu’à présent, le programme Adopt a Child Back-to-School a aidé des milliers d’élèves en leur offrant des bourses d’études, des dons en espèces et des fournitures scolaires essentielles.

Fondatrice de la Melissa Skerrit Foundation et députée de la circonscription de Roseau Central, l’honorable Melissa Poponne-Skerrit a déclaré qu’elle avait lancé cette initiative comme une source de soutien et d’espoir pour les enfants et les parents.

“Mon seul objectif dans tout cela est d’aider à élever notre peuple et d’alléger certains fardeaux financiers afin de vivre une vie confortable et heureuse. Du point de vue du gouvernement, nous restons déterminés à faire en sorte que tous les enfants bénéficient d’une éducation de qualité, ce qui se traduit par des investissements importants dans l’éducation pour le développement des futurs dirigeants de notre pays bien-aimé. Des bourses d’études annuelles, des bourses de transfert scolaire, des transports gratuits, un soutien supplémentaire aux enseignants et aux directeurs d’école, ainsi que l’élargissement du programme d’études à des matières techniques et professionnelles sont prévus”, a-t-elle ajouté.

Selon Mme Skerrit-Poponne, l’éducation de nos enfants doit être une responsabilité partagée et le bon développement d’un enfant dépend de la coopération des élèves, des parents, de l’administration de l’école et des membres de la communauté.

Les élèves ont été encouragés à être déterminés à réaliser de grandes choses, à rêver grand et à ne pas se contenter d’atteindre les étoiles. Ils ont également été encouragés à saisir les opportunités positives, à croire en eux et à rester concentrés. Les élèves qui se sont classés dans le percentile le plus élevé ont été récompensés pour avoir été les meilleurs élèves de la circonscription de Roseau Central lors de l’évaluation nationale de la sixième année et des examens du CXC. Milagro Deluge a été récompensée pour sa performance exceptionnelle à l’examen CXC et Kitara Beaupierre a été récompensée pour son excellence à l’évaluation nationale de la sixième année.

Milagro Deluge a exprimé sa sincère gratitude à la députée pour la Fondation Melissa Skerrit et pour le rôle qu’elle a joué dans sa réussite. Selon Mme Deluge, il faut une communauté pour élever un enfant et depuis le début, elle a reçu le soutien nécessaire.

Mlle Deluge a encouragé les jeunes à réfléchir sérieusement à leurs objectifs et à ce qu’ils veulent pour l’avenir.

“Notre jeunesse est la meilleure année pour nous donner une longueur d’avance sur l’avenir grâce à une solide éducation. Le succès n’est pas une coïncidence, ce n’est pas un incident dû au hasard. Le succès vient après avoir développé de bonnes habitudes d’étude et avoir donné la priorité au travail scolaire”, a fait remarquer M. Deluge.

La Fondation Melissa Skerrit, créée en décembre 2016, est parrainée par des donateurs du secteur privé, des membres de la diaspora, le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la Dominique, qui aident la fondation à transformer la vie des étudiants et des Dominicains par extension. Parmi les autres programmes menés par Poponne-Skerrit, citons le programme pour les mères célibataires, le programme pour les personnes âgées, le programme de préparation aux ouragans et le symposium des femmes.





