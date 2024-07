Les femmes noires s’unissent rapidement pour soutenir la candidature de Kamala Harris à l’élection présidentielle. Voici à quoi cela ressemble

Source CNN:

Par Nicquel Terry Ellis, CNN

La vice-présidente Kamala Harris fait campagne pour la présidence en tant que candidate démocrate présomptive, mardi à West Allis, dans le Wisconsin.

La vice-présidente Kamala Harris fait campagne pour la présidence en tant que candidate démocrate présomptive, mardi à West Allis, dans le Wisconsin. Kayla Wolf/AP

CNN

–

Jotaka Eaddy était assise sous le porche de ses parents en Caroline du Sud dimanche après-midi lorsqu’elle a reçu un texto d’un ami militant avec un lien vers la lettre du président Joe Biden annonçant qu’il se retirait de la course à la présidence en 2024.

Mme Eaddy raconte qu’elle a commencé à échanger des textos dans le cadre d’une discussion de groupe avec d’autres organisatrices politiques noires, où elle a appris que Joe Biden soutenait la candidature de la vice-présidente Kamala Harris à la présidence.

Mme Eaddy, fondatrice du groupe Win With Black Women, s’est immédiatement mise en mode organisation. Si Mme Harris avait une chance de devenir la première femme noire présidente du pays, elle voulait faire sa part pour la soutenir.

“Il était temps de se mettre au travail”, a déclaré Mme Eaddy. “Il était clair qu’il fallait multiplier les efforts par dix.

Les femmes du groupe de discussion de Mme Eaddy ont commencé à discuter de la manière dont elles pourraient mobiliser le plus grand nombre possible de femmes noires autour de Mme Harris. Elles se sont mises d’accord pour passer les cinq heures suivantes à faire connaître leur appel Zoom hebdomadaire du dimanche soir.

Cet appel a attiré quelque 44 000 participants, auxquels se sont ajoutés 50 000 autres qui ont écouté sur d’autres plates-formes lorsque Zoom a atteint sa capacité maximale. Il a permis de récolter 1,5 million de dollars pour la campagne de Mme Harris, selon M. Eaddy.

La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris s’exprime lors du 30e festival annuel Essence à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane (États-Unis), le 6 juillet 2024. REUTERS/Edmund D. Fountain

ARTICLE CONNEXE

Harris exhorte les femmes noires à voter lors de l’élection “la plus existentielle et la plus importante” lors d’un discours prononcé à la convention de l’AKA.

Selon les militants, cet appel a marqué le début d’un mouvement de femmes noires qui ont rapidement uni leurs forces pour aider Mme Harris à remporter une victoire historique en novembre. Des milliers d’organisatrices noires à travers le pays planifient des actions d’inscription sur les listes électorales, des conférences téléphoniques, des événements de campagne et des collectes de fonds. La sororité de Mme Harris, Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. a annoncé lundi qu’elle s’associait à d’autres organisations de lettres grecques noires pour lancer une campagne massive et non partisane de mobilisation des électeurs.

Ce type d’efforts collectifs a permis aux démocrates de remporter les élections précédentes, et de nombreuses organisatrices noires pensent qu’elles peuvent le faire à nouveau.

Les femmes noires constituent le bloc électoral le plus fidèle du parti démocrate, 90 % d’entre elles soutenant M. Biden en 2020.

Ces dernières semaines, Mme Harris s’est elle-même efforcée d’atteindre les électrices noires en s’arrêtant à des conventions de sororités noires. Au début du mois, avant que M. Biden n’abandonne la course, elle s’est exprimée lors de l’AKA Boule à Dallas. Mercredi, elle a prononcé un discours lors de la conférence de Zeta Phi Beta Sorority Inc. à Indianapolis.

L’AKA et la Zeta Phi Beta font toutes deux partie du National Pan-Hellenic Council, communément appelé “Divine Nine”, qui regroupe neuf sororités et fraternités noires. L’AKA compte plus de 360 000 membres et Zeta Phi Beta plus de 125 000.

“L’enjeu de ce moment est immense”, a déclaré Mme Harris dans son discours lors de la conférence de Zeta Phi Beta. “Notre nation, comme elle l’a toujours fait, compte sur vous pour la dynamiser, l’organiser et la mobiliser, pour inscrire les gens sur les listes électorales, pour les amener aux urnes et pour continuer à lutter pour l’avenir que notre nation et son peuple méritent.

Un symbole de la rupture des barrières

Alors que de nombreuses femmes noires étaient prêtes à soutenir la candidature de M. Biden à sa réélection, l’annonce que Mme Harris remplacerait probablement M. Biden à la tête du parti démocrate a dynamisé de nombreuses électrices noires, a déclaré Shavon Arline-Bradley, présidente du National Council of Negro Women (Conseil national des femmes noires).

Mme Arline-Bradley a déclaré que les femmes noires étaient ravies d’avoir un candidat auquel elles pouvaient s’identifier et dont elles pensaient qu’il se battrait pour les questions qui leur tiennent à cœur, telles que les soins de santé, l’éducation et le développement économique.

“Voir une personne qui représente votre communauté, qui vous ressemble, qui a vécu les mêmes expériences que vous, qui est diplômée d’une HBCU, qui est membre de Divine Nine, qui se rend à l’église le dimanche avec sa famille, c’est une valeur pour les femmes noires”, a déclaré Mme Arline-Bradley. “Ce sont les valeurs des femmes noires.

Mme Harris est une ancienne élève de l’université Howard, une institution historiquement noire.

La vice-présidente Kamala Harris s’exprime à l’issue d’une réunion avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le Eisenhower Executive Office Building du complexe de la Maison-Blanche à Washington, le jeudi 25 juillet 2024. (AP Photo/Julia Nikhinson)

ARTICLE CONNEXE

Mme Harris déclare qu’elle “ne restera pas silencieuse” sur les souffrances de Gaza et demande à M. Netanyahou de conclure un accord de cessez-le-feu.

Plusieurs législateurs et militants de premier plan ont déclaré avoir participé dimanche à l’appel “Win With Black Women” et se sont engagés à rejoindre le mouvement qui s’est formé autour de Mme Harris.

Parmi eux, la représentante démocrate du Texas, Jasmine Crockett. Jasmine Crockett, qui a déclaré à CNN que les femmes noires joueraient un rôle crucial dans la victoire de Mme Harris sur l’ancien président Donald Trump.

Mme Crockett a déclaré que Mme Harris était “qualifiée, capable et apte à diriger ce pays en tant que prochain président”.

“Les femmes noires ont été de ferventes partisanes, la considérant comme un symbole de la rupture des barrières et de la promotion d’une plus grande diversité dans le leadership”, a déclaré Mme Crockett. “Son leadership ne se résume pas à ses réalisations, mais à ce qu’elle représente : le progrès, l’égalité et l’opportunité pour tous.

L’activiste Tamika Mallory a déclaré à CNN que si les femmes noires se réjouissent de la candidature de Mme Harris à l’élection présidentielle, nombre d’entre elles espèrent qu’en retour, elle s’attaquera aux problèmes qui leur tiennent à cœur.

L’inflation, la nécessité de créer des emplois mieux rémunérés, les brutalités policières et le cessez-le-feu à Gaza figurent parmi ces préoccupations majeures.

“L’euphorie du moment passera”, a déclaré M. Mallory. “Ensuite, nous devrons passer aux choses sérieuses : Kamala Harris devra s’engager à adopter les objectifs de notre mouvement. Il y a du travail à faire. Les gens souffrent dans les communautés de tout le pays”.

Les défis à venir

Les experts politiques et les organisateurs reconnaissent que le chemin de la victoire de Mme Harris ne sera pas facile.

Selon un sondage CNN réalisé par SSRS et publié mercredi, M. Trump bénéficie d’un soutien de 49 % parmi les électeurs inscrits au niveau national, contre 46 % pour Mme Harris, un résultat qui se situe dans la marge d’erreur d’échantillonnage du sondage.

M. Trump et d’autres républicains ont déjà lancé des attaques fondées sur la race et le sexe à l’encontre de Mme Harris.

Tim Burchett, représentant républicain du Tennessee, a suggéré dans une interview avec Manu Raju de CNN que Mme Harris était une “embauche DEI” que M. Biden a choisie uniquement parce qu’elle est une femme noire. Dans une interview accordée à Fox News, le colistier de M. Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a reproché à Mme Harris de ne pas avoir d’enfants, affirmant que le pays était dirigé par des “femmes-chats sans enfants”.

Dans une interview accordée à Jim Acosta sur CNN, l’ancienne maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a qualifié les attaques contre Mme Harris d'”absolument ridicules”.

“Je ne sais pas quelle est la stratégie de campagne lorsque votre intention est d’offenser tout le monde sauf les hommes blancs hétérosexuels”, a déclaré Mme Bottoms.

Un manifestant porte un masque et tient une pancarte artisanale portant l’inscription “Defund the Police” (financer la police) lors d’une marche de protestation pacifique sur le pont de Brooklyn, le 19 juin 2020.

ARTICLE CONNEXE

Kamala Harris a fait l’éloge du mouvement “Defund the Police” lors d’une interview radio en juin 2020

Mme Eaddy a déclaré que les femmes noires s’attendaient à cette forme de “politique du sifflet” et qu’elles étaient prêtes à défendre Mme Harris.

“Nous allons dénoncer les plateformes qui donnent de l’espace au racisme et au sexisme et nous allons y mettre fin”, a déclaré Mme Eaddy.

Andra Gillespie, politologue à l’université Emory, a déclaré que Mme Harris devra également relever le défi de convaincre les électeurs qui ont soutenu M. Biden en 2020 mais qui ne sont pas satisfaits de son bilan.

Entre le 1er et le 21 juillet, les sondages nationaux ont montré que M. Biden avait un taux d’approbation moyen de 37 %, tandis que 58 % des personnes interrogées le désapprouvaient.

“Si les gens ne sont pas satisfaits de la manière dont M. Biden a géré la politique, elle (Mme Harris) en sera tenue pour responsable”, a déclaré M. Gillespie. “Elle doit élaborer un message pour savoir comment lutter contre cela.

Toutefois, Mme Eaddy est convaincue que les investissements de l’administration Biden-Harris dans les HBCU et les petites entreprises, le plafonnement des prix de l’insuline pour un plus grand nombre d’Américains et la défense de la santé maternelle des Noirs ont contribué à maintenir le soutien de la plupart des électeurs noirs.

Elle a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les femmes noires aient un impact significatif sur la participation électorale en novembre.

“Lorsque nous nous rendons aux urnes, nous ne nous représentons pas seulement nous-mêmes”, a déclaré Mme Eaddy. “Nous prenons nos foyers, nos communautés, nos églises, nos sororités, nos groupes communautaires, nos frères et nos fils. C’est ce que nous avons vu et c’est ce que nous continuerons à voir.

J’aime ça : J’aime chargement…